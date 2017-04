Theresa May: viszonossági alapon kell megállapodni

2017. április 30. 15:11

Theresa May brit miniszterelnök szerint London ragaszkodik ahhoz, hogy a más európai uniós tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárait illető jogosultságok garantálásáról viszonossági alapon szülessen megállapodás.

May a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta: brit miniszterelnökként fontos feladatának tartja, hogy gondoskodjék a többi 27 EU-országban élő britről. Hozzátette: kormánya biztosítani kívánja a más európai uniós tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárainak jogosultságait a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakban is, de szükségesnek tartja a viszonosság elvének alkalmazását, vagyis azt, hogy az EU-társállamok is garanciát vállaljanak az ott élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesülésére.

Theresa May kijelentette: ebben a kérdésben megvan a jó szándék London és az EU részéről egyaránt. A Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról - vagyis a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat hivatalos elindításáról - Brüsszelnek küldött levélben is hangsúlyosan szerepel, hogy London a kilépési feltételekről folytatandó tárgyalások korai szakaszában megállapodásra kíván jutni a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-polgárok és az uniós társállamokban élő britek jogosultságainak biztosításáról, és a tárgyalási alapelvekről született uniós megállapodásban is ugyanez a szándék tükröződik az Európai Unióban maradó 27 tagország részéről - mondta a brit kormányfő.



Hozzátette: e kölcsönös jó szándék alapján hisz abban, hogy a kérdésről valóban sikerül a tárgyalások korai szakaszában egyezségre jutni.



Nagy-Britanniában heves belpolitikai vita zajlik az EU-s tagállamok állampolgárainak a brit tagság megszűnése utáni jogosultságairól.



A konzervatív párti brit kormány már korábban is jelezte, hogy a kilépési tárgyalások kezdete után rövid idővel megállapodást szeretne elérni erről, de úgy, hogy az EU-társállamok is ezzel egy időben, viszonossági alapon garanciát vállaljanak az ott élő britek jogosultságainak további érvényesítésére.



A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt azonban közölte, hogy ha megnyeri a június 8-ára kiírt előrehozott parlamenti választásokat, akkor "kormányzásának első napján" feltételek nélkül, egyoldalúan garanciát vállalna a Nagy-Britanniában élő és dolgozó 3,5 millió külföldi EU-polgár jogosultságainak megvédésére.



Sir Keir Starmer, a Munkáspárt árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje a Labour Brexit-stratégiájának elemeit ismertető minapi beszédében szintén elvetette a konzervatívok által támasztott viszonossági feltételt, "szégyenletes igazságtalanságnak" minősítve, hogy a konzervatív kormány nem hajlandó a brit gazdaságban dolgozó több millió külföldi EU-munkavállaló jogosultságainak egyoldalú garantálására.

