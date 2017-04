Matteo Renzi nyerte meg pártja főtitkárválasztását

2017. április 30. 23:41

Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök nagy fölénnyel nyerte meg a római kormánykoalíciót vezető balközép Demokrata Párt (PD) főtitkárválasztását, győzelme már az első részeredmények ismeretében is szinte biztosra vehető.

A szavazáson mintegy 1,9-2 millióan vettek részt, és az első részeredmények szerint a szavazatok több mint 70 százalékát Matteo Renzi szerezte meg, messze maga mögött hagyva legfőbb vetélytársát, Andrea Orlandót, aki a voksok mindössze közel 20 százalékára tett szert - közölte a PD vasárnap este.



Paolo Gentiloni miniszterelnök és Andrea Orlando gratulált Renzinek, meg sem várva a végleges eredményt.



Matteo Renzi Twitter-fiókján mondott köszönetet választónak, hangsúlyozva, hogy a PD szavazói "rendkívüli felelősségről" tettek tanúbizonyságot. Arra utalt ezzel, hogy minden pesszimista előrejelzéssel szemben a balközép szavazók nem maradtak tömegesen távol a szavazástól.



A közel kétmilliósra becsült részvétel azonban így is jelentős visszaesés a legutolsó, 2013-ban rendezett főtitkárválasztáshoz képest, amelyen 2,8 millióan vettek részt. Négy évvel ezelőtt is Matteo Renzi nyert, a szavazatok 68 százalékával. A mostani részvétel meghaladja az előrejelzéseket, amelyek a május elsejei hosszú hétvége miatt egymilliósra becsülték a voksolók számát. Az első adatok szerint a PD-választók részvétele mindenekelőtt a hagyományosan baloldali olasz térségekben esett vissza.



Matteo Renzi 2014 februárjától a tavalyi december 4-i alkotmányos népszavazás miatti lemondásáig volt Olaszország miniszterelnöke. December 7-én mondott le, majd idén április 19-én a PD főtitkári székéből is távozott, de azonnal ismét jelölte magát ugyanerre a tisztségre. Két vetélytársa volt: Andrea Orlando jelenlegi igazságügyi miniszter és Michele Emiliano, a déli Puglia tartomány vezetője. Emiliano a voksok mindössze öt százalékát kapta a részeredmények szerint.



Matteo Renzi főtitkárként a PD miniszterelnök-jelöltje is lesz a következő olasz parlamenti választásokon. Elemzők szerint a mostani győzelemmel Renzi vissza akarta szerezni a balközép választók bizalmát. Ezzel egy időben visszavágott a párton belüli ellenlábas csoportoknak, amelyeket már korábban figyelmeztetett, hogy ha ismét ő nyeri el a főtitkári széket, a párt egészének támogatnia kell őt.



Elemzők szerint Matteo Renzi hétfőtől elindítja választási kampányát. Első lépése az ellenzékkel való egyeztetés lesz egy új választási törvényről, amely alapvető feltétele a következő olasz parlamenti választások kitűzésének. Matteo Renzi kampánya idején bejelentette, hogy nem zárja ki a nagykoalíció lehetőségét a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszországgal (FI).

MTI