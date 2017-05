Minimum 28 ezer forintos béremelés lesz a BKV-nál

2017. május 1. 10:22

A BKV minden dolgozója legalább 28 ezer forintos béremelést kap - mondta Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnöke az M1 aktuális csatornán hétfő reggel.

A Tarlós István főpolgármester által pénteken bejelentett bérmegállapodás értelmében összességében 15 százalékkal nőnek a fizetések.



Minimum 10 százalékos emelésben mindenki részesül, a fennmaradó 5 százalékot pedig a bérfeszültség, a hiányszakmák problémájának kezelésére fordítják - mondta Gulyás Attila.



A legnagyobb bérfeszültség a BKV járművezetői, illetve egyes fizikai munkakörökben dolgozó szakmunkásainál alakult ki. Az országban hasonló munkakörökben 30 vagy akár 50 százalékkal magasabb bérek is előfordulnak. A fővárosban jelenleg mintegy 400 járművezetői állás betöltetlen - fejtette ki a szakember.



A földfelszíni járművek vezetői 1300 forintos, a földalattiak 1444 forintos órabért fognak kapni, a mérnökök közül a főiskolai végzettségűek 320, az egyetemi diplomával rendelkezők 350 ezer forintos havi fizetésekre számíthatnak. A legalább 28 ezer forintos emelést pedig a kisebb keresetűek is megkapják, attól függetlenül, hogy ez hány százaléka a jelenlegi bérüknek - mondta szakszervezet elnöke.



Az idei évre szóló bérmegállapodás költsége mintegy hétmilliárd forint, amelyet a BKV saját forrásból, a főváros segítsége nélkül nem tudna kigazdálkodni - tette hozzá.



A szakszervezeti vezető szerint néhány hónap múlva már érzékelhető eredményei lehetnek az egyéb munkakörülményekkel, például a pihenőidővel, vállalati étkeztetéssel, üdültetéssel kapcsolatos tárgyalásoknak is.

MTI - M1