Európa-nap - Futóverseny és koncertek a Szabadság téren

2017. május 1. 11:15

Az Európa-nap és Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának 13. évfordulója alkalmából futóverseny és színes programsorozat várja az érdeklődőket május 7-én a budapesti Szabadság téren.

Az elmúlt évek hagyományához híven idén is ingyenes futóverseny nyitja az Európa-napot: a 13 év - 13 kilométer elnevezésű futóversenyre több ezer jelentkezőt várnak a szervezők.



A futás útvonala európai uniós támogatással megszépült vagy felépült budapesti helyszíneket érint. A minden évben ezreket vonzó futás 13 kilométeres távja Magyarország uniós csatlakozásának 13. évfordulóját jelképezi. A rendezvény emellett megemlékezik a 30 éves Erasmus-programról és az Európai Uniót útjára indító Római Szerződés aláírásának 60. évfordulójáról.



Az Európa-napi rendezvényeket az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája szervezi a Miniszterelnökséggel és a Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben. A programok ingyenesek.



"Május 7-én többek között kézműves játszóházzal, mesesarokkal, óriás társasjátékkal, gyermekműsorokkal, Suhanj! Fitness programmal várjuk a Szabadság térre látogató családokat, de a zenerajongóknak is izgalmas programokkal készülünk. A nap folyamán fellép többek között a Pannonia Allstars Ska Orchestra, a Romano Drom és Caramel is" - idézi Lővei Andreát, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának irodavezetőjét a szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye.



A kilátogatók az uniós munkavállalás és külföldi tanulás lehetőségeiről, valamint különböző szakmai gyakornoki programokról is tájékozódhatnak majd. A helyszínen személyre szabott karrier-tanácsadásra és nyelvvizsgákkal kapcsolatos ismeretszerzésre is lesz lehetőség. Ezen kívül rengeteg színes program várja majd a Szabadság térre kilátogató családokat, sport- és zenerajongókat, illetve minden érdeklődőt.



"Az Európai Unió történelme során mindig viták eredményeképpen fejlődött. Jelenleg is vita folyik Uniónk jövőjéről. De közben az eddig elért eredményekről se felejtkezzünk el. Az Európa-nap arról szól, hogy együtt örüljünk a közös eredményeinknek: a kibővült gazdasági lehetőségeknek, a szabad mozgásnak, a közös erőfeszítésekkel elért jelentős fejlesztéseknek - amelyek között néhány kiemeltet az Európa-napi futás is érinteni fog" - mondta el Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője.

MTI