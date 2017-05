Macron: ha nem lesz EU-reform, jön a Frexit vagy az NF

2017. május 1. 11:18

Emmanuel Macron szerint az Európai Unióban alapvető reformokat kell végrehajtani, ellenkező esetben valós veszéllyé válhat a Frexit, vagyis Franciaország kilépése az EU-ból, vagy a Nemzeti Front hatalomra kerülése.

A francia elnökválasztás független centrista EU-párti jelöltje, aki a vasárnapi második fordulóban a Nemzeti Front vezetőjével, Marine Le Pennel verseng az államfői tisztségért, hétfőn a BBC televíziónak nyilatkozva megerősítette, hogy Európa-párti politikát kíván folytatni.



"A választási kampányban is folyamatosan az európai ideát és az európai politikai (célokat) védem, mert meggyőződésem szerint ez rendkívül fontos a francia népnek, és abból a szempontból is, hogy hazánk milyen helyet foglal el a globalizáció folyamatában" - mondta a francia elnökjelölt.



Hozzátette ugyanakkor: szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel, és figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a francia nép "ma rendkívül dühös és türelmetlen".



Macron szerint az Európai Unió működési hiányosságai nem tarthatók fenn tovább, ezért ő úgy gondolja, hogy elnöki megbízatása az EU és az európai folyamat "mélységi reformjára" is kiterjed majd.



Kijelentette: "árulással" érne fel, ha hagyná, hogy az EU a továbbiakban is úgy működjön, mint most, ebben az esetben ugyanis "jön a Frexit, vagy a Nemzeti Front".

MTI