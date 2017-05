A héten elfogadhatják az új egészségbiztosítási törvényt

2017. május 1. 17:18

Gary Cohn, a Fehér Ház Országos Gazdasági Tanácsának vezetője bejelentette: a héten a törvényhozók elfogadhatják az új egészségbiztosítási törvényt.

Cohn a CBS televízió hétfő reggeli műsorában - a Fehér Házból élő adásban - nyilatkozva közölte: nemcsak ő, hanem a Trump-kormányzat többi tagja is meg van győződve arról, hogy a héten meglesz az új törvény.



"Megvannak az egészségbiztosítási törvény elfogadásához a szükséges voksok? Szerintem megvannak. Ez egy nagyszerű hét lesz" - fogalmazott Cohn.



A CBS munkatársai a reggeli műsorban megkérdezték - egy másik interjúban - a Fehér Ház kabinetfőnökét, Reince Priebust is, aki szintén megerősítette, hogy a héten várhatóan megszavazzák az új törvényt. Roosevelt elnöksége óta ez lesz az első leggyorsabban megszavazott sarkalatos törvény" - tette hozzá Priebus.



Az új egészségbiztosítási törvény megszavazása nagy győzelmet jelentene Donald Trump elnöknek. Eredetileg elnöksége első száz napjában szerette volna megvalósíttatni, ám terve a republikánus tábor egyik csoportjának ellenállásán megbukott. Az egészségügyben is az abszolút szabadpiac elveit hirdető libertárius csoport azért nem szavazta meg a törvényjavaslatot, mert az megőrizte az Obamacare - az előző elnök, Barack Obama egészségbiztosítási törvénye - néhány elemét. A magát Szabadság Csoportnak nevező törvényhozói csoport azonban a múlt héten jelezte: tagjai meggondolták magukat, hajlandóak megszavazni a törvénytervezetet.



Gary Cohn a televíziós interjúban szólt Trump elnök adóreformjáról is. Közölte: a kormányzat a kongresszusban élénk egyeztetéseket folytat róla. Cohn leszögezte: az új adórendszer a középosztályt és a jövedelmüket tekintve alsóbb társadalmi rétegeket segíti majd.

MTI