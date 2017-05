A portálok lassan reagálnak a veszélyes tartalmakra

2017. május 1. 17:36

A legnagyobb közösségi médiaportálok "szégyenletesen lassan" reagálnak a felületeiken megjelenő illegális és veszélyes tartalmakra, és még a gyerekekről készült szexuális tartalmú felvételeknek, vagy a terrorszervezetek nyíltan toborzó célú posztjainak eltávolítása is túl sokáig tart - olvasható a brit parlament alsóházának belügyi bizottsága által összeállított, hétfőn ismertetett tanulmányban.

A rendkívül súlyos bírálatokat megfogalmazó 34 oldalas jelentés kiemeli, hogy a Twitter, a Facebook és a Google tulajdonában lévő YouTube több milliárd ember által használt online felületeit gyűlölet és szélsőségesség terjesztésére is használják, ráadásul e folyamat riasztó mértékben gyorsul, és még az egyértelműen törvénybe ütköző online tevékenységek is jórészt ellenőrizetlenül zajlanak.



A tanulmány szerint a gyűlöletkeltésre és a szélsőségesség terjesztésére alkalmas tartalmak mennyiségi gyarapodásának üteme párhuzamosan követi a közösségi médiaportálok használatának exponenciális bővülését.



A belügyi bizottság jelentése szerint a Google szakértői maguk számoltak be arról, hogy a YouTube videómegosztó csatornán évről évre 25 százalékkal növekszik a "megjelölt" - vagyis valamilyen okból a közösség által kifogásolt - tartalmak mennyisége.



A testület szerint a legnagyobb és leggazdagabb közösségi médiavállalatok "szégyenteljesen messze járnak" attól, hogy elégségesnek lehessen nevezni az illegális és veszélyes tartalmakkal szembeni fellépésüket, a megfelelő közösségi normák betartatására és a saját felhasználóik biztonságának garantálására tett erőfeszítéseiket.



Mindez "teljes felelőtlenség" a részükről, tekintettel rendkívüli méreteikre, erőforrásaikra és globális kiterjedésükre.



Az alsóházi bizottság szerint "elrettentő" például, hogy a Google milyen lassan és gyengén reagál azokra a bejelentésekre, amelyek a YouTube portálon megjelenő illegális újnáci propagandatartalmakra hívják fel a figyelmét.



A tanulmány szerint a Facebook, a Twitter és a YouTube felületein "megdöbbentően könnyen" fellelhetők nemzetiségi kisebbségek elleni gyűlöletkeltő tartalmak; a YouTube például "hemzseg" az antiszemita összeesküvési elméleteket terjesztő és holokauszttagadó videofelvételektől. A YouTube azonban nem volt hajlandó eltávolítani még az amerikai fehér fajvédő mozgalom, a Ku Klux Klan egykori szellemi vezére, David Duke egyik videóját sem, amelynek címe szerint "A zsidók beismerik, hogy fehér népirtást szerveznek".



A YouTube a videó virulensen antiszemita tartalma ellenére azzal az érvvel utasította el a film törlését, hogy a felvétel nem számít gyűlöletbeszédnek - áll a londoni alsóház belügyi bizottságának jelentésében.



A testület mindezek alapján azt javasolja, hogy a brit kormány vegye fontolóra egy olyan szankciórendszer bevezetését, amely ismétlődés esetén egyre komolyabb büntetésekkel, végső soron jelentős pénzbírsággal sújtaná azokat a közösségi médiacégeket, amelyek egy szigorúan szűkre szabott időkereten belül nem távolítják el felületeikről az illegális tartalmakat.



A jelentés javasolja azt is, hogy a kormány fizettesse meg e cégekkel a felületeiken megjelenő törvénysértő tartalmak hatósági ellenőrzésének költségeit.

MTI