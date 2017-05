Történelmi siker a női tollaslabdázóknál

2017. május 1. 17:57

Történelmi sikert ért el a tollaslabdázó Sándorházi Vivien, mivel három korosztályban is bajnoki címet szerzett.

A felnőtt és az U19-es bajnokság megnyerése után a Tisza TSE 16 éves versenyzője vasárnap az U17-esek között is diadalmaskodott egyesben, ez pedig korábban még nem sikerült magyar női versenyzőnek.



"A felnőtt bajnoki cím nagy meglepetés volt, egyáltalán nem úgy készültem, hogy aranyérmes lehetek. Az U19-es ob is nehéznek ígérkezett, de miután ott is győztem, nagy magabiztossággal mentem az U17-es bajnokságra" - értékelt az MTI-nek. "Önmagában nagy dolog, hogy három korosztályban első tudtam lenni, az pedig, hogy ez még senkinek sem sikerült, egy plusz csoda" - tette hozzá.



Sándorházi a felnőtt ob-n az egyéni viadal mellett a vegyespárosoknál is elsőként végzett Piliszky András társaként.

MTI