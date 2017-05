Le Pen: Macron a pénzvilág jelöltje és a nép ellenfele

2017. május 1. 18:29

Hat nappal a francia elnökválasztás második fordulója előtt a szuverenista Marine Le Pen "a pénzvilág és a rendszer jelöltjének" és "a nép ellenfelének" nevezte a favoritnak számító centrista riválisát, Emmanuel Macront.

A radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje hétfőn a Párizshoz közeli Villepinte-ben tartott kampányrendezvényén mintegy egyórás beszédében az "önjelölt győztes" és "bankár" Emmanuel Macront ostorozta, s vele szemben "a korán kelő Franciaország" jelöltjének nevezte magát, aki "megvédi" a franciákat.



"Ennek a választásnak sokkal több a tétje, mint a programok, ez más, mint intézkedéssorozatok felsorolása. Két világnézet, két filozófia áll egymással szemben, és úgy gondolom, hogy két különböző személyiség is" - hangsúlyozta Le Pen.



"Azt kérem tőle, hogy mondja meg, milyen szószt akar megetetni a franciákkal? Ki lesz a miniszterelnök? Hány leköszönő szocialista képviselő indul mozgalma színeiben a parlamenti választásokon" - tette fel kérdéseit a jobboldali jelölt, akit a felmérések szerint jelenleg a választók 39-40 százaléka támogat centrista riválisával szemben, aki 59-60 százalékos támogatottságra számíthat vasárnap.



Az Európa-ellenes Marine Le Pen saját tervei ismertetésekor ismételten nem beszélt arról, hogy kivezetné Franciaországot az eurózónából, csak annyit mondott, hogy "a szuverenitáshoz történő visszatérésről" megválasztása esetén tárgyalásokat kezdeményezne Brüsszellel.



Az elnökjelölt előtt szólalt fel az általa szombaton miniszterelnök-jelöltként megjelölt és a rendezvény díszvendégeként köszöntött szintén szuverenista Nicolas Dupont-Aignan, akit mintegy 20 ezren ünnepeltek. A két politikus közötti hatpontos kormányzati megállapodás - ellentétben a Nemzeti Front programjával - kimondja, hogy már nem tekinti elengedhetetlennek a gazdaságpolitikához Franciaország kivezetését az eurózónából.



A Nemzeti Front politikusai hétfőn a kérdésről csak annyit mondtak francia újságíróknak, hogy a francia frankhoz való visszatérés éveket vehet igénye, és nem jelenti azt, hogy az eurót kivezetnék, hanem két valuta lenne forgalomban, de a franciák mindenképpen visszakapják a nemzeti valutájukat.



Hírmagyarázók arra is felhívták a figyelmet, hogy Marine Le Pen egy szót sem szólt Jeanne d'Arcról, aki a Nemzeti Front jelképe, s akit mintegy negyven éve hagyományosan május 1-jén ünnepel a párt, amikor is a baloldali szerveztek a munka ünnepén vonulnak fel. A szuverenista jelölt nem vett részt délelőtt az apja, a pártalapító, de a pártból Marine Le Pen által 2015-ben kizárt Jean-Marie Le Pen által vezetett ünnepségen a párizsi operaház közelében. A megemlékezésen nem jelentek meg a Nemzeti Frontnak a többi vezetői sem, akik Marine Le Pen nélkül egy másik Jeanne d'Arc szobornál helyezték el a megemlékezés virágait.

MTI