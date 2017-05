Ezrek tüntettek Trump elnök ellen és mellette

2017. május 2.

Tüntettek Donald Trump amerikai elnök ellen és mellette, az Egyesült Államok egyes nagyvárosaiban hétfőn ezrek vonultak az utcára, a protestálás néhol elfajult és összecsapásokba torkollott.

New Yorkban mintegy kétszáz ember vonult az utcára az elnök ellen, Chicagóban ellepték a tüntetők a belvárost, a washingtoni Fehér Ház előtt protestálók pedig azt skandálták: "Donald Trumpnak mennie kell".



Az oregoni Portlandban a rendőrségnek közbe kellett lépnie, mert a tüntetők füstbombákat hajigáltak, kirakatokat törtek be, gyújtogattak és megtámadták a rendőröket. Több tüntető benyomult a városháza épületébe. Legalább három embert letartóztattak, majd a rendőrség visszavonta a tüntetésre kiadott engedélyt.



Az északnyugati Washington államban lévő Seattle-ben nemcsak Trump ellen, hanem mellette is tüntettek, de a Trump-pártiakat az egyik tüntető kővel dobálta meg. A rendőrök letartóztatták.



Los Angelesben Trump hívei amerikai zászlókat lobogtattak és hazafias dalokat énekeltek, az elégedetlenkedők pedig az egyik parkban gyűltek össze és amerikai zászlók mellett "szeretetet és ne gyűlölködést" feliratú táblákat tartottak a magasba.



Philadelphiában és Pittsburghben tanárok tüntettek, Phoenixben petíciót fogalmaztak az állam törvényhozóihoz, arra szólítva őket, hogy támogassák a bevándorlók családjait, Trump ellen tüntettek Las Vegasban és Providence városában is.

