Megszigorítják a csehországi repülőterek ellenőrzését

2017. május 2. 13:15

Megszigorítják a csehországi nemzetközi repülőterek őrzését, a Mladá Fronta Dnes című cseh napilap keddi kiadása szerint az új intézkedéscsomagot szerdán fogadja el a kormány.

A belügyminisztérium azt javasolta - írja az újság -, hogy a prágai Václav Havel repülőtér őrzésére egy új, több mint 200 főből álló rendőri egységet hozzanak létre.



A rendőrök, együttműködve a repülőtér biztonsági szolgálatának alkalmazottaival, a jövőben figyelni fogják a repülőtérre érkező embereket és szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogják a bármi okból gyanúsnak vélt személyeket. A D7-es autópályáról a repülőtérre vezető útszakaszon két ellenőrzőpont létesül: az elsőn a megfigyelők kiszűrik a gyanúsnak ítélt kocsikat, amelyeket azután a második ponton megállítanak és leellenőriznek. Az utasoknak ezentúl gyakoribb csomagellenőrzésre is számítaniuk kell. Az intézkedések célja, hogy megakadályozzák esetleges terrorcselekmények elkövetését a repülőtereken.



A prágai Václav Havel repülőtér tavaly mintegy 13 millió utast kezelt, és ezzel magasan a legforgalmasabb légikikötő Csehországban. Az intézkedések ezért elsősorban a prágai repülőteret érintik, mert Ostravában, Brnóban vagy Karlovy Varyban sokkal kisebb a forgalom. A rendőrök száma ott is emelkedni fog, de csak kis mértékben.



A Mladá Fronta Dnes szerint vita van az intézkedés anyagi hátterének biztosításáról, mert a pénzügyminisztérium egyelőre csak a prágai repülőtér százfős rendőri állománybővítésének a költségeit volt hajlandó vállalni. A rendőrök fegyverei, speciális kamerái, illetve a golyóálló mellények megvásárlása is a tervek szerint legalább 25 millió koronába fog kerülni. Az intézkedéscsomag megvalósításának összköltsége évente több száz millió koronára rúg - mutatott rá a legnagyobb példányszámú cseh politikai napilap.

MTI