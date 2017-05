Hollik: "Rolex Laci" ismét lebukott

2017. május 2. 14:21

Kormánypártok: Botka László újabb luxusszenvedélyére derült fény

A kormánypártok szerint törvénytelen, hogy Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje kihagyta vagyonnyilatkozatából több milliós luxusóráit. A Fidesz és a KDNP szegedi képviselőcsoportja vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez a politikus, Szeged polgármestere ellen.

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő keddi budapesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Botka László ismét lebukott, már nemcsak az autóját, a luxusnyaralásait, hanem a luxusóráit is kihagyta a vagyonnyilatkozatából. Ezzel a több tízmilliós luxusnyaralás, a 25 milliós luxuskocsi után most újabb luxusszenvedélyre derült fény - mondta.



Hollik István szerint a szocialisták miniszterelnök-jelöltje több milliós luxuskarórákat visel, s a hírek szerint nem is egy, hanem több Rolex órája is van, Szegeden ezért hívják "Rolex Lacinak".



Hozzátette: egy-két ilyen óra árából vidéken már házat lehet kapni, de Botka Lászlónak mindez fel sem tűnik.



Megjegyezte: sokakat érdekelne, vajon mennyi lehet Botka László valós vagyona, ha néhány milliós órákat, több milliós luxusutazást, illetve egy 25 milliós luxusautót egyszerűen kifelejt a vagyonnyilatkozatából. Kitért arra is, hogy Botka László hetek óta járja a vidéket "hazug kampányával", eközben a nyilatkozatából sorra buknak ki az eltitkolt vagyontárgyak. Ebből szerinte arra lehet következtetni, az MSZP-ben semmi sem változik, a párt mindig is a milliárdosok pártja volt és ma is az.



Ha megnézik Gyurcsány, Bajnai, Medgyessy, Puch László, Boldvai, Simon Gábor példáját, azt látni, hogy Botka László egyszerűen beállt a sorba - mondta a KDNP-s politikus.



Petneházy Attila fideszes képviselő hozzátette: Botka László legutóbb Nyíregyházán próbálta hazug és farizeus módon eljátszani a kamerák előtt a nép egyszerű gyermekét. Közölte: a szegedi közgyűlésben a kormánypártiak vagyonnyilatkozat-tételi eljárást kezdeményeznek Botka László ellen. Valljon színt, hol vannak még "milliós csecsebecsék", amiket még eltitkolt - szólított fel Petneházy Attila.



Hollik István arra a kérdésre, hogy Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozatával összefüggésben is ellentmondásokról lehetett hallani, azt mondta: a képviselő minden vagyontárgyáról beszámolt, a nyilatkozatában nem lelhető fel ellentét, valódi viszonyait tüntette fel. Arra hívták fel a figyelmet - jelezte -, hogy Botka László esetében viszont nincs így. A Fidesz-KDNP-ben mindenkinek a valós viszonyait kell feltüntetni, ha valaki nem így tesz, azt korrigálni kell - közölte.

MTI