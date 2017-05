Jönnek a májusi záporok, zivatarok

2017. május 2. 20:40

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a Kelet-európai-síkság keleti felén folytatódik a májusi nyár. A szárazföldön jelenleg ott van a legmelegebb, a Volga déli folyásánál 27, 28 fokig is felmelegszik délutánra a levegő. 25 fok körüli csúcsérték még az Égei-tenger térségében található, Európa legnagyobb részén azonban jóval mérsékeltebb a felmelegedés. Kimondottan hűvös van továbbra is a Skandináv-félsziget északi felén, a balti államokban, Fehéroroszországban és Ukrajna északnyugati részén, de 10 fok alatti maximum-hőmérsékletet mértek hétfőn Svájcban és Dél-Németország egyes vidékein is. A Nyugat-Európa feletti ciklonális mezőben szórványosan eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordul, de egy magassági hidegörvény miatt a Kárpát-medencében is egyre labilisabb a légkör. Szerdán akár több helyen is számíthatunk záporra, helyenként zivatarra.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Szerdán a rövid napos időszakok mellett erősen felhős idő várható, eleinte a Tiszántúlon lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet, majd délután ott is erős lesz a gomolyfelhő-képződés. Hajnaltól több helyen valószínű zápor, elszórtan zivatar, délután keleten egy-egy intenzív zivatar is kialakulhat felhőszakadással. Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 26 fok között várható, 24-26 fok a Tiszántúlon valószínű.

mti