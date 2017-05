Csak megpihentek a macedón tüntetők

2017. május 2. 23:03

Keddre újabb tüntetéseket hirdettek Macedóniában. Továbbra is patthelyzet van az országban: decemberben volt a legutóbbi parlamenti választás, de még mindig nem alakult meg az új kormány. Az M1-nek nyilatkozó oknyomozó újságíró szerint Soros György és mások egy egész árnyékhatalmat építettek fel Macedóniában, részben ez az oka a mostani belpolitikai válságnak.

A kormányépület előtt kezdtek gyülekezni a tüntetők kedd délután a macedón fővárosban. Szkopjéban négy napos nyugalom után kezdődtek ismét demonstárciók. Az Egységes Macedóniáért nevű mozgalom tagjai és szimpatizánsai azért vonulnak az utcára, hogy tiltakozzanak a szociáldemokratáknak az albán pártokkal kötött szövetsége ellen.

Elszabadultak az indulatok

Macedóniában múlt csütörtökön szabadultak el az indulatok, amikor a parlamentben a szociáldemokraták soron kívül házelnökké választották az albán nemzetiségű Talat Xhaferit. A jobboldali párt és a vele szimpatizálók tüntetni kezdtek és betörtek a parlament épületébe.

A kedélyeket nem sokat csillapította az amerikai külügyi helyettes államtitkár utazása sem, aki a válság rendezése érdekében több érintett pártvezetővel is találkozott Szkopjéban.

Bár az új házelnök a találkozó után megígérte, hogy kedden munkába áll, a parlamentben egyszerűen nem kapta meg az elnöki kabinet kulcsát. Így hivatalos ügyeket nem is tudott intézni.

Árnyékhatalmat emleget az újságíró

A Híradónak nyilatkozó Vasko Eftov oknyomozó újságíró szerint az a forgatókönyv, amely alapján jelenleg zajlanak az események Macedóniában legalább három éve készül. Hozzátette: ahogy Washingtonban is létezik egy árnyékhatalom, amit elsősorban Soros György támogat, úgy Macedóniában is ugyanazok ügyködnek.

Úgynevezett árnyékhatalom van Macedóniában is. Ők soha nem is mentek el innen, csak egy időre félrevonultak, hogy megvárják a legmegfelelőbb pillanatot, és most megvalósították elképzeléseiket – mondta a Vasko Eftov.

Sokan vélik úgy Macedóniában, hogy a jelenlegi feszültséghez Soros Györgynek is köze van. A magyar származású milliárdos egyik fő célja ugyanis, hogy a migránsok ismét akadálytalanul léphessenek be az országba, majd haladhassanak tovább Európa belseje felé.

Újabb magyar rendőrök mennek Macedóniába

Macedónia több mint egy éve zárta le a balkáni útvonalat az illegális migránsok előtt. Magyarország pedig folyamatosan segíti az ország déli határainak védelmét. Kedden indult az újabb, 30 fős magyar egység a helyszínre, illetve a szerb-bolgár határra. Továbbra is az a feladatuk, hogy a helyi kollegákkal együttműködve megelőzzék a jogellenes határátlépéseket.

Sebő Zsuzsanna, a macedóniai magyar kontingens parancsnoka azt nyilatkozta, a helyi rendőrök örülnek a magyarok érkezésének, hiszen könnyíti a munkájukat.

A kiutazó magyar rendőrök nemcsak a határ közvetlen közelében teljesítenek majd szolgálatot, hanem a balkáni ország belsejében is.

A válság és a jó idő miatt több migránsra számítanak

Halmosi Zsolt országos rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta, bár Macedóniában az elmúlt napok nem az illegális bevándorlásról szóltak, a jelenleg zajló válság és a jó idő is hatással lehetnek arra, hogy ismét emelkedik az illegális bevándorlók száma.

A jó idő beálltával a tengeri hajózás biztonságosabbá válik, így a Törökországból, a tengeren keresztül érkező illegális migránsok számának növekedésére lehet számítani. Ezzel együtt jár az is, hogy Görögországból illegálisan Makedóniába, Makedóniából Szerbiába és Szerbiából Magyarországra kívánnak bejutni a migránsok – mondta a rendőrségi vezető.

hirado.hu - M1 Híradó