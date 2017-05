BL - Simán verte a Real az Atleticót

2017. május 2. 23:09

A Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzésén a Real Madrid Cristiano Ronaldo mesterhármasával 3-0-ra verte az Atlético Madrid csapatát, ezzel már fél lábbal a cardiffi döntőben érezheti magát Zinedine Zidane együttese.

Óriási iramban kezdték az összecsapást Ronaldoék a Santiago Bernabeu Stadionban. A 7. percben Oblaknak két alkalommal is kellett védenie: először Carvajal lövését, majd Banzema duplázott egy suta mozdulattal, de a kapus ehhez is hozzáért.



A 10. percben megszerezte a vezetést a Real Madrid. Szögletet követően nem tudott felszabadítani az Atlético védelme, de Casemiro újra beadhatta a labdát, amelyre Ronaldo érkezett (1-0). Érdemes megnézni az esetet újra, mert gyanús, hogy a találatot leshelyzet előzte meg.

A gól után sem álltak meg a Blancók. Először Varane fejesét ártalmatlanította Oblak, hatalmas védés volt – majd Isco, lövésénél kellett beavatkoznia.



Közben Gameiro lépett ki egy remek kiugratással, de a másik oldalon is remekelt a kapus: Navas jó ütemben lépett ki és ütötte el a labdát a csatár elől.



Csak fellángolásnak bizonyult a Matracosok támadása, mert utána újra csak a Real volt a pályán. Modric, majd Benzema is próbálkozott.



Egy begyakorolt szabadrúgás-kombinációt követően megint veszélyeztetett az Atlético, de Godín az égbe lőtte a labdát bő félóra után.



A szünetig aztán visszavettek a tempóból a csapatok, leginkább a hazaiak, akik több góllal is vezethettek volna, ha egy kicsit pontosabbak a befejezéseknél.

Fordulás után is megmaradt a kicsit álmoskás iram, leginkább a pálya középső harmadában gyömöszölték a labdát a felek, de a kapu közelébe nem jutottak.



A pihenő után az első próbálkozás Koke nevéhez fűződik, 1 óra elteltével, de gyatra lövését ő maga is szívesen elfelejtené, Navas csak szemmel verte.



A Real először a 66. percben került Oblak kapujának közelébe, de Benzema lövése még Koke próbálkozásánál is borzalmasabb volt, pedig a helyzet kecsegtető volt.



Aztán megtalálta a ritmust a királyi gárda: a 73. percben Ronaldo újra betalált. Határozatlan volt a vendégek védelme, a portugál pedig könyörtelenül kihasználta. (2-0)



Azután pár perccel a vége előtt mesterhármasig jutott CR7! Saját tizenhatosa előteréből indult el a labdával, hogy aztán a támadás végén ő érkezzen Lucas jobboldali beadására. (3-0).

Bár a mérkőzés közepét szinte átaludta a Real Madrid, nagyon biztató előnnyel várhatja a visszavágót. Simeone legényeinek nagyon össze kell kapniuk magukat, ha még a döntőről álmodnak.



Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:

Real Madrid-Atlético Madrid 3-0 (1-0)



Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, v.: Martin Atkinson (angol)

gólszerző: Ronaldo (10., 73., 86.)

sárga lap: Isco (48.), illetve Koke (26.), Niguez (53.), Savic (83.)



Real Madrid:



Navas - Carvajal (Nacho, a szünetben), Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Isco (Asensio, 68.), Benzema (Lucas, 78.), Ronaldo



Atlético Madrid:



Oblak - Lucas, Savic, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Niguez (Gaitan, 58.), Carrasco (Correa, 68.) - Griezmann, Gameiro (Torres, 57.)

m4sport.hu