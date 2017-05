Putyin és Merkel nem ért el áttörést

2017. május 3. 09:23

Az ukrajnai és szíriai konfliktus állt a középpontban, a felek egyetértettek a párbeszéd folytatásában, de áttörésre a kétoldalú viszonyban eleve senki sem számított - írták Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár Szocsiban folytatott tárgyalásairól, politikai hangsúlyeltolódásokkal a szerdai orosz lapok.

A Kommerszant című gazdasági napilap szerint a tárgyalások nyomán Ukrajna ügyében az orosz és a német vezetés álláspontja a korábbinál is összebékíthetetlenebbé vált. A lap, amely sorra vette a közös sajtótájékoztató során tett nyilatkozatokat - beleértve a Donyec-medencei konfliktus okaira, az emberi jogok ügyére és a be nem avatkozásra vonatkozókat -, helyszíni tudósítása szerint úgy érzékelte, hogy a Putyin és a Merkel közötti "szakadék percről percre szélesedett".



A Vedomosztyi című gazdasági napilap azt emelte ki, hogy Merkel szerint a kelet-ukrajnai konfliktus rendezéséhez előbb kell biztosítani Kijev hozzáférését a saját határaihoz és csak aztán megtartani a helyi választásokat, először meg kell teremteni a fegyvernyugvást és csak azután rendezni a kelet-ukrajnai területek státusát. Putyin a maga részéről azt hangsúlyozta, hogy senki sem vesz el semmit Ukrajnától és hogy Kijev maga szigetelte el az ország keleti területeit.



Mindkét vezető egyetértett ugyanakkor abban, hogy a minszki megállapodásoknak nincs alternatívájuk.



A Kremlhez közel álló Izvesztyija arról írt, hogy a felek egyetértettek az ukrajnai rendezésről tárgyaló orosz-ukrán-német-francia, "normandiai formátum" megőrzésében, valamint abban, hogy a minszki megállapodásokat az összes érintett félnek be kell tartania.



"Angela Merkel közölte, hogy ebben az esetben szeretné elérni a szankciók visszavonását" - fogalmazott a lap.



Az Izvesztyija ugyanakkor idézte Dmitrij Peszkovot, az orosz elnöki hivatal szóvivőjét, aki elmondta, hogy a minszki megállapodások egyik vezető szerint sem működnek. A lap fontosnak tartotta rámutatni, hogy Putyin és Merkel a felek közötti ellentétek ellenére megerősítette: Moszkva és Berlin továbbra is törekszik a politikai és a gazdasági együttműködésre.



A problémáról elsőként tudósító, Novaja Gazeta című független napilap a hangsúlyt arra helyezte, hogy Merkel a tárgyaláson a csecsenföldi melegek jogainak biztosítására kérte Putyint.

MTI