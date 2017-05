Három kormánybiztost kapott az Alitalia

2017. május 3. 12:27

Három kormánybiztost neveztek ki az Alitalia olasz légitársaság élére, amely a következő hat hónapra 600 millió euró kölcsönt is kapott a római kormánytól, amíg sikerül új gazdát találni a csődbe jutott vállalatnak.

Az Alitalia megmentését még távolinak nevezte Carlo Calenda, az olasz gazdasági fejlesztési tárca vezetője az olasz sajtónak szerdán adott interjúkban. Hangsúlyozta, hogy a légitársaság élére kinevezett kormánybiztosok és az ideiglenes támogatás arra kell, hogy minél előbb hosszú távú megoldást találjanak a vészhelyzetre. Carlo Calenda elmondta, hogy az olasz adófizetők az utóbbi évtizedekben már 7,5 milliárd euróval segítették az Alitaliát, amely most is naponta 2 millió euró veszteséggel számol.



A miniszter kizárta, hogy az Alitaliát államosíthatnák. Elképzelése szerint új befektetőkre van szükség, és az olasz kormány abban bízik, hogy olyan vásárlót sikerül találni, aki az olasz vállalat egészét megmenti. Carlo Calenda kizárta a légitársaság feldarabolását is, de olasz gazdasági elemzők szerint az Alitaliát már csak a szalámi-taktika mentheti meg. A gazdasági tárca 15 napon belül megkezdi az esetleges érdeklődőkkel az egyeztetést. A miniszter kiemelte, hogy az Alitalia "nem szűnhet meg", mivel ez hatalmas veszteség lenne az egész olaszországi gazdaság számára. Ezen kívül az olaszországi belföldi légi forgalom bénulásához vezetne, amelynek jelentős piacát az Alitalia tartja kézben.



Az Alitaliát nem először bízzák kormánybiztosra, utoljára 2008-ban történt meg. Ez az első alkalom azonban, hogy egyszerre három menedzsert nevezzenek ki, ami a légitársaság súlyos állapotára és a sürgősségre utal. Luigi Gubitosi, Enrico Laghi és Stefano Paleari neve ismert az olasz gazdasági-pénzügyi életben, korábban is olasz állami tulajdonban levő nagyvállalatoknál dolgoztak.





Az 1947-ben alapított Alitalia 51 százalékát az állami részesedésű Olasz Légi Társaság (CAI), 49 százalékban az Etihad birtokolja. Az Egyesült Arab Emírségek légitársasága 2014-ben 1,7 milliárd eurós befektetéssel lépett az Alitaliába. A folyamatos veszteségek miatt az Etihad több mint kétezer Alitalia dolgozó elbocsátását jelentette be, amelyre az olaszországi szakszervezetek sztrájkhullámmal válaszoltak. Az olasz kormány közvetíteni igyekezett: az Etihad és a gazdasági fejlesztési minisztérium közös ipari tervét azonban az Alitalia dolgozóinak többsége az április 24-i vállalati referendumon elutasította. Az Alitalia 12 ezer dolgozójából több mint tízezren szavaztak és 67 százalék nemet mondott az elbocsátásokra és bércsökkentésre jól tudva, hogy az ipari terv elutasítása kormánybiztos kinevezéséhez vezethet.



Az Alitalia évi 23 millió utast szállít. Az olasz gazdasági fejlesztési miniszter leszögezte, hogy az eddig megvásárolt Alitalia jegyek érvényesek, egyetlen egy járatot sem mondtak le. A következő hónapokra már mintegy öt millió utat foglaltak le, és ezeket az utasok nem fogják elveszíteni - hangoztatta az Etihad is.



MTI