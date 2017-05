Három ukrán katona elesett Donyeck megyében

2017. május 3. 20:18

Három ukrán katona életét vesztette a Donyec-medencei harcokban, miközben egy sebesült társukat próbálták kimenekíteni a tűzharcból - jelentette szerdán a kijevi hadműveleti parancsnokság sajtószolgálata.

A Facebookon közzétett közleményben a parancsnokság megfogalmazása szerint a katonák hősi halált haltak a Donyeck megyei Sztvitlodarszk város környékén folyó tűzharcokban. "Egyikük azután, hogy megsebesült, élesített egy kézigránátot, hogy ne kerüljön fogságba, és megsemmisítse az ellenséget, ha rá találnának, de mielőtt végrehajtotta volna a tervét, belehalt sérüléseibe" - írta a parancsnokság beszámolójában.

A katonák holttesteit megtalálták az egységükből keresésükre szervezett csapat tagjai, de nem tudták elvinni a helyszínről az Ukrajna szerint Moszkva által támogatott szakadárok heves tűztámadásai miatt.

A kijevi parancsnokság cáfolta, hogy diverzáns csapat tagjai lettek volna az elesett katonák. Ezt állítólag a közleményben egy nem megnevezett orosz hírportál állította. "Az ellenség továbbra is igyekszik manipulálni a közvéleményt és lejáratni az ukrán fegyveres erőket" - jegyezte meg a parancsnokság sajtószolgálata.

Szerdán ezt megelőzően a parancsnokság arról adott hírt, hogy a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus térségében gyakorlatozás közben életét vesztette egy katona. Egy robbantásos gyakorlat közben repeszek találták el a fején és a nyakán. Kórházba szállítás közben megállt a szíve, az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A harcok a húsvéti ünnepek viszonylagos nyugalma után újult erővel csaptak fel az elmúlt hetekben a Donyec-medencében. Kijevi források arról számolnak be, hogy egyre többször vetnek be a szakadárok nehéztüzérséget - főként 120 milliméteres aknavetőket - az ukrán katonák állásai ellen. Szerdán szokásos reggeli közleményében a kijevi hadműveleti parancsnokság arról számolt be, hogy a megelőző napon a szakadár erők összesen 63-szor nyitottak tüzet a katonák állásaira, a támadásokban egy katona esett el és hét sebesült meg. Rajtuk kívül két polgári személy életét követelte egy aknarobbanás Luhanszk megyében. A parancsnokság közlése szerint szakadárok telepítették a civilek halálát okozó robbanószerkezetet.

mti