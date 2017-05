BL - Győzött a rutin Monacóban

2017. május 3. 22:48

Az olasz Juventus idegenben 2-0-ás győzelmet aratott szerda este a francia Monaco ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén, így előnyből várhatja a visszavágót. Gonzalo Higuaín duplázott.

Mindenki kíváncsian várta, hogy a fiatal játékosokból álló, rendkívül támadószellemben futballozó Monaco mihez tud kezdeni a jóval rutinosabb, a világ egyik legjobban védekező csapatának tartott Juventusszal.



A francia együttes nem hazudtolta meg magát, a kezdeti ismerkedés után gyors támadásokkal veszélyeztetett. Különösen a 18 éves tehetség, Kylian Mbappé volt elemében, aki többször is megkavarta a torinói védelmet. Kétszer is a rutinos hálóőrnek, Gianluigi Bufonnak kellett közbeavatkoznia. A 13. percben fejjel, majd három perccel később lábbal próbálkozott a fiatal támadó, de Buffon a helyén volt.



A támadások közben mintha megfeledkezett volna a védekezésről a Monaco, a Juventus pedig a 29. percben büntetett, mégpedig olyan támadásból, amelyben ketten is sarokkal továbbították a labdát. A gólpasszt Dani Alves adta, a befejezés pedig ahhoz a Gonzalo Higuaínhoz fűződik (0-1), akit sokat kritizáltak azért, hogy fontos meccseken nem szerez gólokat. A félidő hátralévő részében is a hercegségiek támadtak, de újabb nagy gólszerzési lehetőségeket nem tudtak kialakítani.



Monaco-gólhelyzettel kezdődött a második félidő: a 47. percben Falcao közelről lőhetett, de Buffon magabiztosan ölelte magához a labdát. Az 54. Marchisio előtt adódott óriási lehetőség, de lövését védte Subasic. Az 59. percben növelte előnyét a Juventus. Akárcsak az első találatnál, ezúttal is Dani Alves adott gólpasszt Higuaínnak, aki közelről helyezett a hálóba (0-2).



A Monaco egyre idegesebben, a Juventus pedig egyre magabiztosabban játszott. A 90. percben még volt egy nagy helyzete a francia csapatnak, de Germain fejesét Buffon híárította.



Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:



Monaco-Juventus (0-1) 0-2)



Gólszerző: Higuaín (29. és 59.)

