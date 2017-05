Több száz állást telepít át Londonból a JP Morgan

2017. május 3. 23:27

Több száz állást készül Londonból az Európai Unió más pénzügyi központjaiba telepíteni a JP Morgan még a brit EU-tagság megszűnése előtt.

Az amerikai bankóriás legnagyobb európai részlege Londonban működik. Daniel Pinto, a JP Morgan befektetési üzletágának elnöke azonban szerdán egy szaúd-arábiai üzleti rendezvényen a BBC idézete szerint kijelentette: a cég fontolóra vette több száz londoni munkahely áttelepítését Dublinba, Frankfurtba és Luxemburgba.



A BBC értesülése szerint a JP Morgan Londonból áttelepítendő állásainak száma ötszáz és ezer között lehet.



Pinto kijelentette: már rövid távon több száz embert át kell helyezni az európai érdekeltségekhez, mivel a cégnek a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalások lezárulásának másnapjától készen kell állnia a működésre az új körülmények között, "aztán majd megnézzük, hogy hosszú távon hány emberről lesz szó".



Jamie Dimon, a JP Morgan elnök-vezérigazgatója már a brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - népszavazás előtt kijelentette, hogy a cég akár négyezer londoni munkahelye is veszélybe kerülhet.



A JP Morgan londoni központjában jelenleg 16 ezren dolgoznak, de a ház csak az egyike a Cityben megtelepült óriási pénzügyi munkaadóknak. A City pénzügyi szolgáltatási központja közvetlenül 350 ezer, közvetve ennél kétszer több alkalmazottat foglalkoztat - többet, mint ahányan a legfőbb kontinentális riválisnak tartott Frankfurtban összesen laknak.



Az utóbbi időszakban más nagy bankcsoportok is jelezték, hogy a brit EU-tagság megszűnésére készülve terveket dolgoztak ki több száz vagy több ezer munkahely áttelepítésére Londonból más európai pénzügyi központokba. A Deutsche Bank a minap közölte, hogy négyezer citybeli állást is elvihet máshová; ez a cég londoni alkalmazotti állományának a fele.



Hasonló tervekről számolt be a Goldman Sachs és a Barclays is.



A londoni pénzügyi szolgáltatók elsősorban attól tartanak, hogy a brit EU-tagság megszűnése után elveszíthetik passporting-jogaikat.



A passporting az euróövezeti piacokra szóló szolgáltatásnyújtási engedélyek rendszerét jelenti. Az Európai Bizottság álláspontja szerint a londoni pénzügyi szektor befektetési szolgáltatásokat nyújtó vállalatai elveszíthetik ezeket a jogosítványaikat, ha Nagy-Britannia tagsága az EU egységes belső piacán megszűnik.



A brit kormány már korábban jelezte, hogy az EU-tagság megszűnése után nem kívánja fenntartani Nagy-Britannia tagságát az Európai Unió egységes belső piacán sem, mivel - a hivatalos érvelés szerint - e tagsághoz olyan feltételeket kellene teljesíteni, mintha a brit EU-tagság meg sem szűnne.



Londoni pénzügyi elemzők szerint a passporting-jogok elvesztése súlyos veszteségeket okozna a City pénzügyi központjának.



Az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég modellszámításai szerint például a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása esetén az EU-piachoz kötődő citybeli üzleti aktivitás 40-50 százalékkal zuhanna. A ház szerint ennek szélsőértékhatása 38 milliárd font (14 ezer milliárd forint) bevételkieséssel és 75 ezer munkahely megszűnésével járhat a Cityben.



Nemrégiben a Bank of England - a brit jegybank - kormányzója, Mark Carney is hangsúlyozta a londoni City fontosságát.



Carney egy üzleti rendezvényen felszólalva elmondta: a pénzügyi szolgáltatási szektor a brit hazai össztermék (GDP) 7 százalékát adja, egymillió alkalmazottat foglalkoztat, és évente 70 milliárd font (26 ezer milliárd forint) adót fizet. Ez a brit költségvetés teljes adóbevételének 11 százaléka.

MTI