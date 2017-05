Az Iszlám Állammal szembeni szerepvállalásról vitáznak

2017. május 4. 09:28

Az Országgyűlés ma nyolc előterjesztés általános vitáját bonyolítja le, egyebek mellett terítékre kerül az Iszlám Állammal szembeni magyar katonai szerepvállalás növelése is.

Az ülésnap reggel 9 órakor a tűzoltóságra történő emlékezéssel kezdődik Szent Flórián napja alkalmából. Ezt követően tartanak vitát előbb a kormány honvédelmet érintő törvénymódosító javaslatairól, majd a Magyar Honvédség további szerepvállalásáról az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel szemben. Utóbbi javaslat értelmében a következő két évben az eddigi 150 helyett legfeljebb akár 200 magyar katona is részt vehetne abban az iraki kontingensben, amelynek elsődleges feladata a katonai segítségnyújtás és tanácsadás, továbbá őrző-védő és csapatkísérő tevékenységek.



A képviselők az ülésnap további részében megtárgyalják még az emberi erőforrások miniszterének három aktuális javaslatát is, amelyek a gyermekvédelmi, az egészségügyi és az oktatási jogszabályokon hajtanának végre módosításokat.



A parlament pénteken folytatja munkáját és jövő hétfőn, a hivatalában újraválasztott Áder János köztársasági elnöki esküjével fejezi be kéthetes ülését.

MTI