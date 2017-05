Év végéig még üzemképes maradhat az Alitalia

2017. május 4. 10:23

Az év végéig üzemképes maradhat az Alitalia, de legkésőbb decemberig dönteni kell a következő lépésekről, különben a légitársaság nem éli meg 2018-at - nyilatkozta az MTI-nek Dino Nikpalj olasz légiközlekedési szakértő szerdán.

A társaság több mint tíz évvel ezelőtt került nehéz helyzetbe, amikor a belföldi nagysebességű vonatok konkurenciát teremtettek, majd a Ryanair és az easyJet megjelenésével jelentős piacot vesztettek. Két utóbbi cég az olasz piac 50 százalékát is megszerezte - tette hozzá.



Ezt követően 2014-re az Alitalia már semmit nem tehetett a pénzszűke miatt, ekkor érkezett az abu dzabi székhelyű Etihad légitársaság, amely 560 millió euró friss tőkéhez juttatta a céget és elkezdődhetett a járathálózat átalakítása. A folyamatnak azonban nem értek a végére, mert Dino Nikpalj elmondása szerint az Etihadnak semmilyen cselekvési terve nem volt a folyamat koordinálására, mivel nem tudták, mit kellene kezdeni a bajba jutott légitársasággal.



Ezt követően a szakértő szerint az a legkevesebb, hogy az Etihad eladja részesedését, azt ugyanakkor még nem tudni, ki vehetné át a helyüket. A Lufthansa tisztázta, hogy nem áll szándékában az Alitaliát megvenni, az Air France-KLM-mel nem rég ért véget az együttműködésük, és az olasz állam sem szeretné növelni jelenleg a postán keresztül birtokolt 20 százalékos tulajdonrészét. Ugyanakkor az állam elkötelezett abban, hogy segítsen az Alitaliának, ezt egyelőre kölcsönök formájában tudja megtenni.



Kedden a társaság csődvédelmet kért, ezt követően az év végéig még biztosan üzemképes marad a társaság, de decemberig meg kell hozni a döntéseket a jövő biztosítása érdekében, ennek első lépése a szakértő szerint, hogy az alkalmatlanná vált cégvezetést meneszteni kell.



Korábban a Brussels Airlines elődje, a Sabena, illetve a Swissair esetében is a tulajdonosok csődbe vezették a társaságot, majd még aznap új céget indítottak, a korábbi társaság vagyonelemeivel, de tiszta pénzügyi mutatókkal. Dino Nikpalj szerint az Alitalával ezt 2001 év végén meg kellett volna tenni, most már viszont a bonyolult szabályozás miatt ez nem lehetséges.







Róma vásárlót keres: aggódhatnak a vállalat alkalmazottai /Reuters

Az Alitalia kedden jelentette be, hogy csődvédelmet kér, miután a dolgozók elutasították az igazgatóság reorganizációs tervét, amelyben létszámleépítés, fizetéscsökkentés és egy 2 milliárd eurós feltőkésítés is szerepelt. Az Etihad ezt követően kijelentette: nem hajlandó további befektetésekre az Alitaliában.



Szerdán három kormánybiztost neveztek ki az Alitalia olasz légitársaság élére, amely a következő hat hónapra 600 millió euró kölcsönt is kapott a római kormánytól, amíg sikerül új gazdát találni a csődbe jutott vállalatnak.

MTI