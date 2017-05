Veterán autóritkaságok versengenek Balatonfüreden

2017. május 4. 10:28

Veterán autóritkaságok mutatkoznak be a hétvégén Balatonfüreden a Concours d'Elegance elnevezésű rendezvényen. A mintegy ötven veteránautót felvonultató versenyen az első világháború előtt gyártott modelleket is lehet majd látni - tájékoztatta az MTI-t a rendezvény főszervezője.

Valker Viktor elmondta, hogy péntektől vasárnapig immár negyedik alkalommal rendezik meg a Balatonfüred Concours d'Elegance-t, hozzáfűzve, hogy a hagyományoknak megfelelően a Győrből induló konvoj tagjaként érkezik majd több résztvevő is a versenyre.



A rendezvényen az első világháború előtt készült járművek, az 1919 és 1942 között gyártott autók, az 1945 és 1985 között forgalomba került, valamint az 1986 és 1995 között gyártott négykerekűek kategóriájának szépségversenye zajlik majd.



A verseny egyik legkülönlegesebb darabjának az 1934-ben gyártott német Chrysler Airflow számít, melynek egyik jellegzetes vonása, hogy az addig hagyományosan hosszú motorháztetőt a kisebb légellenállás végett lerövidítették, az utasteret pedig előrébb mozdították.





A korabeli vásárlók azonban nem voltak vevők az újfajta formára, így 1937-ben véget is ért az Airflow pályafutása. Összesen mintegy 120 ezer darab készült belőle - mondta a versenyszervező.



Hozzátette: kora leggyorsabb autójának számított az 1939-ben gyártott Tatra, amely könnyedén tartotta a 130 kilométeres óránkénti átlagsebességet. A Csehszlovákiában gyártott modell, melyből mindössze 3 ezer darab készült, szintén látható lesz Balatonfüreden.



Ezen kívül Chevrolet Corvette, Rolls-Royce, Lamborghini autóritkaságok is megtekinthetők - sorolta Valker Viktor



A főszervező elmondta azt is, hogy a péntek délután kezdődő Concours d'Elegance teret ad szakmai fórumoknak is, szombat délután pedig Katti Zoób-minikollekciók színesítik a kínálatot, a ruhák stílusában is az autózás nagy korszakai köszönnek vissza.



Az eredményhirdetés vasárnap délután lesz, ezt követően a közönség által legszebbnek ítélt autók felvezetésével díszkörre indulnak a kiállított járművek Balatonfüred belvárosában.

MTI