Később nyújtja be kormánya lemondását Sobotka

2017. május 4. 12:30

Nem nyújtja még be kormánya lemondását Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök az államfővel tervezett csütörtöki találkozóján, ahogy azt előző nap az államelnöki hivatal közölte, hanem időpontot kér Milos Zeman elnöktől május második felére, amikor ezt a lépést hivatalosan megteszi - közölte Prágában Martin Ayrer kormányszóvivő.

Martin Ayrer szerint Sobotka a mostani találkozón megismerteti Milos Zemant a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) tervével a kialakult belpolitikai helyzet mihamarabbi rendezésére, és tájékoztatja az elnököt arról az elemzésről, amelyet pártja készített Andrej Babis kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter, a koalíciós partner ANO mozgalom elnökének vállalkozásaival kapcsolatban felmerült kételyekről.



Zeman és Sobotka csütörtöki találkozóját Jirí Ovcácek elnöki szóvivője jelentette be azzal, hogy a miniszterelnök a találkozón benyújtja kormánya lemondását. A találkozó tényét a kormányszóvivő azonnal megerősítette, de azzal a megjegyzéssel, hogy a lemondás várhatóan május közepétől lesz hatályos.



Helyi megfigyelők szerint a nehezen értelmezhető megjegyzés azt jelzi, hogy a szociáldemokraták valószínűleg időt akarnak nyerni, hogy gyors forgatókönyvet dolgozzanak ki a helyzetre.



Sobotka keddi bejelentése után, hogy benyújtja kormánya lemondását, ugyanis kiderült, hogy döntéséről a kormányfő még a pártvezetést sem tájékoztatta, mindössze egy-két legközelebbi munkatársát. A prágai sajtó úgy tudja, hogy több szociáldemokrata politikus nem ért egyet Sobotka döntésével.



A hárompárti koalíciós kormány lemondásának formális időpontja így várhatóan május 18-a utánra tolódik el, amikor Milos Zeman hazatér hivatalos kínai látogatásáról.



A szociáldemokrata párt szűkebb vezetőségének szerda késő esti ülése után közölték: a CSSD szerint a jelenlegi válságból az lenne a legjobb kivezető út, ha maradna a mai kormánykoalíció Andrej Babis nélkül. Az ANO számára ez azonban elfogadhatatlan. A legkisebb koalíciós párt, a kereszténydemokrata unió (KDU-CSL) úgy véli: maradhatna a koalíció, de Sobotka és Babis nélkül. A cseh sajtó szerint azonban legalább hat-nyolc féle forgatókönyv képzelhető el, s hogy milyen irányba fejlődik majd a helyzet, arról a döntés a kormány lemondása után Milos Zeman kezében lesz.



Az államfőhöz közel álló Právo című baloldali napilap úgy értesült: Zeman azt is mérlegeli, hogy elfogadja a miniszterelnök lemondását, de a minisztereket hivatalukban hagyja. A hatályos alkotmány szerint a miniszterelnök csak saját lemondását nyújtja be az államfőnek, amely a szokásjog szerint azonban az egész kormány lemondását jelenti.



"A köztársasági elnök nem a szokásjogot, hanem a hatályos alkotmányt kívánja betartani" - idézett a lap egy Zemanhoz közeli meg nem nevezett forrást. Jan Wintr alkotmányjogi szakértő a Právónak nyilatkozva elmondta: ez ugyan lehetséges, de nem tenne jót a cseh politikai kultúrának.



Milos Zeman eddig nem kommentálta a miniszterelnök bejelentését a kormány lemondásáról. A hárompárti kormánykoalíciós tanács ülését május 10-re hívta össze a miniszterelnök.

MTI