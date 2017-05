Elhalasztanák a civilekről szóló EP-jelentést

2017. május 4. 12:41

Elhalasztaná a civil szervezetek finanszírozásáról szóló európai parlamenti jelentés tárgyalását a javaslatot jegyző német képviselő, hogy azt ne lehessen "összemosni" az NGO-szabályozás tervezett magyarországi szigorításával - jelentette a Politico brüsszeli hírportál.

A beszámoló szerint a néppárti Markus Pieper azt kérte a képviselőtársaitól, hogy három hónappal halasszák el a szavazást az átláthatósági szabályokról, mert el akarja határolni javaslatát a magyar kormány megközelítésétől.



"A jelenlegi magyarországi események miatt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy rámutassak a civil szervezetek finanszírozására vonatkozó magyar és uniós megközelítés közötti világos különbségekre" - írta Pieper még azelőtt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az uniós parlament előző heti ülésén.



A képviselő javaslata értelmében csak azok az NGO-k részesülhetnének az unió támogatásában, amelyek "nem terjesztenek valótlanságokat" és nem kampányolnak az EU "alapvető kereskedelmi és biztonságpolitikai célkitűzései ellen". A tervezetnek számos ellenzője van, sokak szerint elfojtaná a vitát olyan érzékeny kérdésekben, mint például a szabadkereskedelmi megállapodások ügye, ráadásul az indítványt az Európai Bizottság sem támogatja, mondván, hogy már most is kellően szigorúak az érintett civil szervezetekre vonatkozó szabályok.



A Politico emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktort olyan vádak érik Európában, amelyek szerint "korlátozni próbálja a politikai szabadságot azáltal, hogy fellép a kormányát bíráló szervezetek, például bizonyos NGO-k és a Közép-európai Egyetem ellen".



Mint írták, Orbán Viktor az Európai Parlamentben utalt is Pieper munkájára, amikor felszólalásában arról beszélt, hogy az uniós parlamentben is foglalkoznak azzal a bonyolult kérdéssel, hogy miként lehetne "a demokratikus döntéshozatalt befolyásolni akaró, tőkeerős külföldi lobbik működését mindenki számára átláthatóvá tenni".



Ebben a kérdésben Manfred Weber néppárti frakcióvezető is kiállt a magyar kormányfő mellett, utalva arra, hogy a magyar tervezet akár az uniós szintű szabályozásnak is a modellje lehetne. "Átláthatóvá válik Magyarországon, hogy Oroszországból, az Egyesült Államokból vagy máshonnan finanszírozzák-e ezeket az NGO-kat, én szeretnék hasonló törvényt látni európai szinten is" - mondta.



Pieper azonban leszögezte, az ő kezdeményezése azokról a civil szervezetekről szól, amelyek "az európai adófizetők pénzéből részesülnek", és nincs köze "a részben külföldi finanszírozásban részesülő NGO-k regisztrációját előíró" magyarországi tervekhez.

MTI