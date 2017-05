Durva, zavaros, alacsony színvonalú volt a tévévita

2017. május 4. 12:54

A csütörtöki francia napilapok példátlanul durvának, zavarosnak és alacsony színvonalúnak értékelték a francia elnökválasztás két jelöltjének, a favoritnak számító centrista Emmanuel Macron és a jobboldali radikális Marine Le Pen előző esti televíziós vitáját.

A két legjelentősebb országos tévécsatorna, a TF1 kereskedelmi és a France2 köztévé által szervezett, de a hírtelevíziók és -rádiók által is élőben közvetített, közel háromórás műsort mintegy 16,5 millióan követték figyelemmel, ami alacsonyabb nézettséget jelent az elmúlt évtized elnökjelölti vitáinál . Öt évvel ezelőtt Francois Hollande és Nicolas Sarkozy csatájára 17,8 millióan, 2007-ben pedig Sarkozy és Segolene Royal összecsapására 20 millióan voltak kíváncsiak.



A két jelölt személyeskedő, éles támadásokkal tarkított, sokszor zűrzavaros tévévitát folytatott egymással, amelyből teljesen hiányzott a két forduló közötti francia elnökjelölti vitákra jellemző ünnepélyes hangvétel. Az elnökjelöltek egymás szavába vágva és egymást hazugsággal vádolva taglalták a gazdaságpolitikát, az eurót, az oktatáspolitikát és a terrorizmus elleni harcot érintő elképzeléseiket, amelyekből teljesen egyértelművé vált, hogy semmiben sem értenek egyet.



A konzervatív Le Figaro szerint "példátlan durvaság" jellemezte a vitát, amely "színvonal alatti volt", és nem sikerült kialakulnia az elnökválasztás tétjéhez méltó párbeszédnek a két jelölt között. Paul-Henri du Limbert cikkíró szerint egyszerűen nem is lehet vitának minősíteni azt a "verekedést", amelyet a nézők láthattak. A lap szerint ezért Marine Le Pen az első számú felelős, aki "tankként ment neki riválisának, és minden irányában, össze-vissza lövöldözött".



A fővárosi Le Parisien szerint "a vita minden pillanata durva és erőszakos volt", "soha nem volt még ennyire heves a két forduló közötti elnökjelölti vita". A lap szerint ugyanakkor a programok lényegéről nem lehetett semmit megtudni.



A baloldali Libération úgy látja, hogy Emmanuel Macron programját bőven lehet bírálni, de "nem így". A főszerkesztő Laurent Joffrint a személyes támadások az 1930-as évek retorikájára emlékeztették. Szerinte Le Pen hiányosságainak leplezésére a racionális érvelés helyett az agresszivitást választotta, s Emmanuel Macron nem szándékosan, de a magasról magyarázó emberek kategóriájába került. A lap szerint a centrista jelölt uralta a vitát, de éppen ez ellene fordíthatta a közönség egy részét.



A balliberális Le Monde szerkesztőségi írása szerint "ez a verekedés emlékeztetett arra, hogy milyen is a francia szélsőjobboldal". A lap szerint "Marine Le Pen megmutatta az igazi arcát". A Le Monde arra is felhívta a figyelmet, hogy az elnökjelölti viták lényege, hogy a politikusok bebizonyítsák, minden képességük megvan arra, hogy vezessék az országot, s az alig néhány hónapja reflektorfénybe került, 39 éves Emmanuel Macron "nem oszlatott el minden kétséget ezen a téren, de a Nemzeti Front elnöke bebizonyította, hogy semmilyen kvalitással nem rendelkezik".



Egy gyors felmérés szerint a tévénézők 63 százaléka Macront, 34 százaléka pedig le Pent találta meggyőzőbbnek a vitában.



A kedden és szerdán nyilvánosságra hozott felmérések Emmanuel Macron mintegy 59-60 százalékos győzelmét vetítik előre a vasárnapi második fordulóban.

MTI