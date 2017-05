Továbbra is Paul McCartney a leggazdagabb brit zenész

Továbbra is Paul McCartney vezeti a leggazdagabb brit zenészek listáját, mégpedig jelentős előnnyel.

A The Sunday Times című tekintélyes vasárnapi brit lap minden év tavaszán összeállítja névsorát - Rich List - a leggazdagabb ezer brit becsült vagyonáról, összesítve és személyekre lebontva. A lap a teljes rangsor ismertetése előtt rendszerint külön közzéteszi kimutatását a brit könnyűzenei élet leggazdagabb szereplőinek vagyoni helyzetéről.



A teljes egészében vasárnap megjelenő Rich List 2017-ből kiválogatott, csütörtökön ismertetett zenei vagyonlista szerint az aktív zenészek rangsorát Paul McCartney, a Beatles egykori basszusgitárosa és dalszerzője vezeti. Sir Paul vagyona az összeállítás szerint jelenleg 780 millió font (290 milliárd forint) a tavaly kimutatott 760 millió font után.



McCartney anyagi helyzetén hat évvel ezelőtti nősülése is nagyot lendített. Az idén 75 esztendős ex-Beatle Nancy Shevell személyében egy amerikai szállítmányozási dinasztia első számú, saját jogán is dúsgazdag örökösét vette feleségül, és a Rich List szerkesztői azóta a házaspár vagyonát összevonva számolják. Nancy Shevell személyes vagyona a lista összeállítóinak becslése szerint 150 millió fontnak felel meg.



A McCartney házaspárt Andrew Lloyd-Webber követi 740 millió fonttal a zenei vagyonlista második helyén. A világhírű musicalszerző vagyona 25 millió fonttal gyarapodott a tavalyi Rich List óta.



Az idei vagyonlista két éllovasához képest a brit rock veterán szupersztárjai szinte látótávolságban sincsenek.



Elton John a Rich List 2017 szerzőinek becslése szerint 10 millió fontos gyarapodással 290 millió fontot tudhat bankszámláján. Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere 15 millió fonttal 250 millió fontra, zenésztársa, Keith Richards ugyancsak 15 millió fonttal 235 millió fontra növelte vagyonát.



A Beatles egykori dobosának, Ringo Starrnak 200 millió fontja van, ugyanannyi, mint tavaly.



A zenei vagyonlista középmezőnyében is olyan nevek sorjáznak, mint Eric Clapton, Rod Stewart (egyaránt 170 millió font), Roger Waters (165 millió font), Tom Jones (160 millió font) és Robbie Williams (105 millió font).



A nők mezőnyét Adele vezeti. Az Oscar- és Grammy-díjas, sokszoros slágerlista-vezető fiatal londoni énekesnő és dalszerző a Rich List 2017 szerzőinek becslése szerint egyetlen év alatt 40 millió fonttal 125 millió fontra gyarapította vagyonát.



A 28 esztendős ünnepelt sztár ezzel messze a leggazdagabb brit énekesnő. Vagyongyarapodásához jelentősen hozzájárult 122 stadionkoncertből álló tavalyi világ körüli fellépéssorozata, amelynek jegyeladásaiból 138 millió font folyt be, és a 2015-ben kiadott 25 című albuma, amelyből még tavaly is 2,4 millió fogyott.

MTI