Fidesz: az ellenzék tegye félre hatalmi érdekeit!

A Fidesz kommunikációs igazgatója arra szólította fel az ellenzéket, hogy tegye félre "kicsinyes, rövid távú politikai, hatalmi érdekeit", és támogassa a 2018-as költségvetési törvényjavaslatot, amely a munkából élők költségvetése.

Hidvéghi Balázs csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, az ellenzék most is csak “zsigeri támadásokra” képes, ezek azonban több szempontból is hiteltelenek.

A baloldali kormányok alatt ugyanis éppen ellentétes irányban mentek a dolgok, mint most: akkor megszorításokról, adóemelésekről, bérbefagyasztásokról, a családtámogatások megnyirbálásáról szóltak a költségvetések, továbbá eladósodásról, az államadósság megduplázódásáról, IMF-hitelről, elszállt költségvetési hiányról, magas inflációról és túlzottdeficit-eljárásról – mondta.

A szocialista kudarcokkal szemben – folytatta a politikus – a Fidesz kormányzása óta folyamatosan csökkennek a munkavállalók, a munkáltatók és a családok adói. Nő a családokra fordított kedvezmény mértéke, a gyermeknevelésre szánt összeg, tovább emelkedik a kétgyermekes családok adókedvezménye, nő a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér, ahogyan például az ápolók, katonák, orvosok bére is – sorolta az intézkedéseket.

A kommunikációs igazgató kiemelte, 2010 óta Magyarország pénzügyileg és gazdaságilag is megerősödött, és “egy erősödő pályára állt”: folyamatosan csökken az államadósság, stabil az államháztartás, már az európai uniós átlag fölött bővül a gazdaság, az infláció pedig alacsony.

A család és a munka költségvetése lesz a jövő évi

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a Fidesz a jövő évi büdzsében is a munkát, a családokat és a biztonságot tekinti a legfőbb értéknek. Megemlítette, hogy 2018-ban 2,4 százalékos hiánnyal és 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, emellett több pénz jut egészségügyre, oktatásra biztonságra és otthonteremtésre is.

Arra a felvetésre, hogy a pénzintézetek csökkenthetik majd a bankadó összegét, ha látvány-csapatsportot támogatnak, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt felelte: szeretnének ösztönzőket adni a bankoknak ahhoz, hogy társadalmilag hasznos célokat támogassanak, mint amilyen például a sport.

Arra a kérdésre, hogy a Fidelitas aktivistái – Simicska Lajost ábrázoló – matricákat ragasztottak Vona Gábor Jobbik-elnök feleségének autójára és házuk postaládájára, Hidvéghi Balázs azt válaszolta: ha ezek a matricák eltávolíthatók, akkor “ennyi belefér”, “közszereplő esetében ennyit el lehet viselni”.

A matricák tartalmi részével pedig egyetért – mondta -, mert mindenkinek világos, hogy a Jobbik “egy sértett milliárdos markába került”, a párt úgy alakítja politikáját, ahogy “Simicska Lajos fütyül”. Arra a megjegyzésre, hogy Vona Gábor családtagjai nem közszereplők, a politikus úgy reagált: Vona Gáborral és a Jobbikkal kapcsolatos akcióról van szó.

Szerinte egyébként a Jobbik valamit titkolni akar azzal, hogy nem árulja el, mennyit fizetett plakátkampányáért. “Bűzlik az egész történet” – fogalmazott.

Azzal kapcsolatban, hogy a Medián szerint négy hónap alatt félmillió szavazót veszített a Fidesz, a kommunikációs igazgató úgy reagált: a Medián által a teljes népesség körében mért 31 százalékos Fidesz-támogatottság hozzávetőleg 2,5 millió szavazót jelent a kormánypártnak. “Körülbelül ennyi szavazattal nyertük meg kétharmaddal a választásokat” 2014-ben – jegyezte meg.