Eb-selejtező - Döntetlen az olimpiai bajnok dánokkal

2017. május 4. 22:43

A magyar férfi kézilabda-válogatott 25-25-ös döntetlent játszott az olimpiai bajnok Dánia csapatával a Papp László Budapest Sportarénában rendezett csütörtöki Európa-bajnoki selejtezőn.

A két együttes 36. alkalommal találkozott, 19 magyar és 14 dán siker mellett ez volt a harmadik döntetlen.



Eredmény:

férfi Eb-selejtező, 3. forduló, 1. csoport:

Magyarország-Dánia 25-25 (14-11)



a magyar gólszerzők: Jamali, Lékai 7-7, Császár 5, Balogh Zs. 3, Nagy L., Juhász, Bodó 1-1



A meccs kezdődobását a 88 éves id. Nádori Pál végezte el. Ő a legidősebb élő kézilabdaedző, aki magyar bajnokcsapat trénere volt. 1953-ban játékosként nyerte meg az NB I-et a Bp. Dózsa SK együttesével, majd 1960 és 1965 között, illetve 1967-ben hétszer lett bajnok a Bp. Spartacus női együttesével, amellyel ráadásul 1965-ben BEK-döntős volt.



A két ország himnuszát a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilmből megismert növendékei énekelték el.



A dánoktól Nikolaj Markussen és René Toft Hansen, a magyaroktól Nagy Kornél hiányzott sérülés miatt, az előzetesen kijelölt keretből pedig Szita Zoltán és Borbély Ádám maradt ki. A mérkőzésre mintegy ötezer néző látogatott ki, nem volt telt ház.



A két csapat legutóbb a januári, franciaországi világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott egymással, ahol a magyar válogatott emlékezetes csatában 27-25-re nyert, így ezúttal is szoros találkozóra lehetett számítani.



Jamali Iman góljaival és Mikler Roland védéseivel kezdődött a meccs, ezért a dánok új szövetségi kapitányának, Nikolaj Jacobsennek már a kilencedik percben időt kellett kérnie. A különbség tovább nőtt (9-4), ám ezt követően összeállt a vendégek védekezése, és megkezdték a felzárkózást, Lékai Máté találatai és Mikler újabb bravúrjai miatt azonban egyenlíteni nem tudtak (11-8). A folytatásban is energikus támadójátékot mutattak be a magyarok, akik közelről és a szélső posztokról ezúttal kevésbé voltak hatékonyak, látványos távoli átlövéseik azonban szinte mindig a hálóban kötöttek ki, így az első félidő végén három góllal vezettek (14-11).



A szünetben ünnepélyesen elbúcsúztatták Zubai Szabolcsot és Iváncsik Gergőt, akik visszavonultak a válogatottól a világbajnokság után.



A második felvonás is remek magyar játékkal kezdődött (17-13), a kapusteljesítmény kiemelkedő, a támadásvezetés pedig továbbra is hatékony volt. A dánok azonban egy emberelőnyt kihasználva Hans Lindberg találataival felzárkóztak (18-17). A hazaiak 21-18 után holtpontra kerültek, és az 52. percben - a mérkőzés során először - a skandinávok átvették a vezetést (21-22).



A hajrában ismét a magyaroknál volt az előny, Balogh Zsolt egy középkezdést követően az üres kapuba talált be. A csapat ötven másodperccel a vége előtt a kétgólos vezetésért támadhatott, de nem járt sikerrel, a dánok egy másodperccel a lefújás előtt hétmétereshez jutottak, amit Anders Eggert értékesített, így döntetlennel zárult a rangadó.



"Gratulálok a csapatomnak, mert remekül játszott ezen a nagyszerű mérkőzésen - kezdte értékelését Javier Sabaté, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. - Hosszú idő után találkoztunk és edzettünk ismét együtt, de az ellenfelünk hasonló cipőben jár, hiszen Nikolaj Jacobsen új csapatot épít, és amint láthattuk, eredményes, jó munkát végez. Elbűvölő volt a védekezésünk és Mikler Roland teljesítménye. Fantasztikus volt ilyen kiváló hangulatban játszani a Papp László Aréna történetének első férfi kézilabdameccsén."



A vendégek legeredményesebb játékosa Magnus Landin, Hans Lindberg és Kasper Söndergaard volt egyaránt négy góllal.



A két csapat vasárnap 20.30-tól Aarhusban ismét megmérkőzik egymással.



Szerdán játszották:

Lettország-Hollandia 27-29 (13-15)



Az állás: 1. Dánia 5 pont (90-68), 2. Magyarország 5 (77-68), 3. Hollandia 2, 4. Lettország 0



A csoport első két helyezettje, valamint a hét selejtezőcsoport legjobb harmadikja vehet részt a 2018 januárjában Horvátországban sorra kerülő kontinensviadalon.

Mikler: szenzációsan játszottunk

Szenzációsan játszott a magyar férfi kézilabda-válogatott az olimpiai bajnok Dánia ellen 25-25-ös eredménnyel zárult csütörtöki Európa-bajnoki selejtezőn a kapus Mikler Roland szerint.

"Nagyon örülök a teljesítménynek, büszke vagyok a csapatra. Amit ma a pályán mutattunk a dánok ellen - idén már harmadszor -, az szerintem szenzáció. A keret cserélődik, fiatalodik, ennek ellenére nem lehet nagy visszaesést vagy formahanyatlást érzékelni, ez nagyon pozitív" - nyilatkozott az MTI-nek a kapus, aki emlékezetes teljesítménnyel járult hozzá a pontszerzéshez.



A Telekom Veszprém játékosa úgy fogalmazott, az a gond, hogy a válogatott keretnek "mindig két-három nap alatt kell valamilyen csodát tennie ahhoz, hogy a csapat csúcsformában legyen", de mivel most az aktuális olimpiai bajnok volt az ellenfelük, nem is volt idejük ezen morfondírozni.



"Ha így tudunk küzdeni, akkor jól is fogunk játszani. Keveset hibáztunk, azok is aprók voltak, de ezeket a dánok kihasználták. Nem szeretném, ha úgy tűnne, nem vagyok elégedett, mert igenis az vagyok, hiszen ellenük egy pontot szerezni is nagyszerű" - tette hozzá.



Saját teljesítményéről Mikler elmondta, nagyon örül, hogy így sikerült, nagy álma volt, hogy a Papp László Arénában védhessen a magyar közönség előtt. "Éreztem, hogy belehajszolnak a meccsbe, nagyon boldog vagyok, és igyekszem a csapatnak a továbbiakban is legalább így segíteni" - nyilatkozta.



Jamali Iman, a magyar együttes iráni születésű balátlövője volt a mezőny legeredményesebb játékosa - Lékai Mátéval holtversenyben - hét góllal. Ő is pozitívan értékelte saját teljesítményét, már csak azért is, mert fizikálisan nincs a legjobb állapotban. "A világbajnokságon megsérültem, utána pedig nem tudtam eleget pihenni és teljesen felépülni. Tudok ennél jobban is játszani. Várom a szezon végét, hogy utolérjem magam" - közölte.



Hozzátette, bár a legvégén volt esélyük a győzelemre, a döntetlen sem rossz eredmény. "Nagyszerű meccset játszottunk, ami persze nagyon nehéz volt, de ezt tudtuk előre. A szezon hajrájában mindenki fáradt, ráadásul a világ egyik legjobb válogatottjával találkoztunk. Van bennem egy kis szomorúság, hogy egy ilyen csodálatos csarnokban, ilyen közönség előtt nem jött össze a siker, pedig az utolsó percben volt helyzetünk, hogy bebiztosítsuk a győzelmet, de összességében boldog és büszke vagyok, ahogyan a többiek is" - mondta a balátlövő.



Jamali külön kiemelte, hogy Mikler Roland szenzációsan védett és a magyar válogatott védekezése is jól működött. "Támadásban sem teljesítettünk rosszul, bár tudunk jobban is játszani" - mondta.



Jövőjéről elárulta, minden bizonnyal elhagyja a fehérorosz Meskov Breszt együttesét, amelynél kölcsönadott játékosként szerepel, mert még két évig érvényes a szerződése Telekom Veszprémnél, és a vezetők jelezték neki, hogy a nyáron munkába álló új vezetőedző, Ljubomir Vranjes számítana rá.



A magyar és a dán válogatott vasárnap 20.30-tól Aarhusban ismét megmérkőzik egymással.



MTI