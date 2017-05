Helyreállt a béke Trump és Turnbull között

2017. május 5. 09:35

Donald Trump amerikai elnök New Yorkban, egy múzeummá alakított második világháborús repülőgép-hordozó anyahajón találkozott csütörtökön Malcolm Turnbull ausztrál kormányfővel, és kijelentette: helyreállt a béke közöttük.

"Nagyszerűen kijövünk egymással" - fogalmazott Trump elnök hozzátéve, hogy fantasztikus a kapcsolata az ausztrál miniszterelnökkel.



Malcolm Turnbull volt az a külföldi politikus, akit januári beiktatása után Donald Trump az elsők között hívott telefonon. Ám a beszélgetés kínosra sikeredett, mert az amerikai elnök az egyórásra tervezett telefonbeszélgetést mintegy húsz perc után ingerülten megszakította, s azzal búcsúzott: a menekültekről szóló egyezmény "buta megállapodás" és majd tanulmányozza. Az egyezményt még elődje, Barack Obama kötötte, és kötelezettséget vállalt 1250 menekült befogadására Ausztráliából.



Mike Pence alelnök áprilisban Canberrába látogatott, és megnyugtatta az ausztrál kormányt, hogy bár Trump nem boldog ettől az egyezménytől, az Egyesült Államok kormánya tiszteletben tartja az előző elnök idején kötött menekültügyi megállapodást.



A csütörtök esti találkozó kezdetén nemcsak Trump nyilatkozott elégedetten, Turnbull is leszögezte: "lépjünk túl a menekültügyi megállapodáson".



Trump kifejtette: a nagy visszhangot kiváltott telefonbeszélgetést az újságírók eltúlozták. "Ezt már régen megbeszéltük. Különben is, nem vagyunk kisgyerekek" - fogalmazott.



A két politikus között sajtóhírek szerint Rupert Murdoch ausztrál születésű amerikai sajtómágnás közvetített. Murdoch jelen volt a csütörtök esti díszvacsorán is.



Az találkozóhoz az alkalmat egy 1942-ben megvívott, és Japán feletti győzelemmel zárult tengeri csata 75. évfordulója szolgáltatta. A Korall-tengeri csatában az amerikaiak és az ausztrálok közösen harcoltak a japán császári haditengerészet ellen. Igaz, a díszvacsorának helyt adó Intrepid hadihajó nem vett részt az 1942-es csatában, de a második világháború csendes-óceni ütközeteiben igen, ezért alakították át múzeummá, és most Manhattan nyugati részén, a Hudson folyón horgonyoz.



A Trump és Turnbull közötti megbeszélés időpontja sokak számára jelképes volt, a két ország szövetségét szimbolizálta.

MTI