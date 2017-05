Elszigetelné Észak-Koreát az amerikai külügyminiszter

2017. május 5. 11:01

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter arra kérte a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) tagállamait, hogy minimalizálják diplomáciai kapcsolataikat Észak-Koreával.

Az amerikai diplomácia irányítója az ASEAN-tagországok külügyminisztereivel tartott egynapos washingtoni tanácskozáson azt is kérte ázsiai kollégáitól, hogy segítsenek elzárni az észak-koreai nukleáris és rakétaprogramot támogató pénzügyi csapokat. Megismételte: az ASEAN-országoknak is teljes mértékben be kell tartaniuk a Phenjanra kirótt amerikai szankciókat. (Valamennyi ASEAN-ország fenntart diplomáciai kapcsolatokat Észak-Koreával, közülük öt nagykövetséget is működtet Phenjanban.)

Rex Tillerson ezen túlmenően a Dél-kínai-tengeren maguknak területet követelő rivális államokat arra szólította fel, hogy hagyják abba a mesterséges szigetek kialakítását és a térség militarizálását mindaddig, amíg nem dolgoznak ki egyfajta tengeri viselkedési kódexet – a normarendszer kialakítása már megkezdődött.

A tanácskozás utáni sajtótájékoztatón Patrick Murphy, az amerikai külügyminisztérium helyettes államtitkára közölte, Washington biztonságpolitikai és gazdasági szempontból is elkötelezett a térségben. Kiemelte: az amerikai kormányzat nem kéri az ASEAN-országoktól, hogy szakítsák meg diplomáciai kapcsolataikat Észak-Koreával, de azt igen, hogy vizsgálják felül észak-koreai jelenlétüket azokon a területeken, ahol “világosan látszik, hogy a jelenlét túlmegy a diplomáciai szükségleteken”.

A Délkelet-ázsiai Országok Szövetségét 1967-ben hívták életre. A dzsakartai központú regionális szervezetnek tíz ország tagja, Pápua Új-Guinea és Kelet-Timor pedig megfigyelői státussal rendelkezik.

Csütörtök délután az amerikai törvényhozásban csaknem egyhangúlag fogadták el azt a törvényjavaslatot, amely újabb szankciókat vezet be Észak-Korea ellen. A törvényjavaslat szövegében szerepel az is, hogy a kormányzatnak kilencven napon belül nyilatkoznia kell, hogy Észak-Korea rákerül-e a terrorizmust támogató államok listájára. A törvényjavaslatot a képviselőház után még a szenátusnak is el kell fogadnia.

hirado.hu - MTI