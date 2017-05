Tarr Béla díszdoktori címet kap Gentben

2017. május 5. 11:18

Díszdoktori címben részesíti május 7-én a Genti Királyi Művészeti Akadémia és Konzervatórium (Royal Academy of Fine Arts & Royal Conservatory Ghent) Tarr Béla filmrendezőt életműve elismeréseként - közölte az intézmény a honlapján (schoolofartsgent.be).

A vasárnap esti díjátadó ünnepségen Wim De Temmerman, az akadémia dékánja mond laudációt.



Az akadémia olyan nemzetközileg elismert művészeket tüntet ki díszdoktori címével, akiknek művészi megközelítése kapcsolatban van a kutatással és oktatással, és művészi munkáik ösztönzőleg hatnak a Genti Egyetem művészti iskolájának diákjaira és tanáraira. A díjat korábban Gilbert és George művészpáros, John Zorn zeneszerző és Salome Kammer énekes, színésznő, csellista is elnyerte. A KASK és a Konzervatórium ajánlása alapján az egyetem művészeti iskolájának végrehajtó bizottsága idén Tarr Bélának ítélte oda a díszdoktori címet.



Az elismerést a világhírű magyar rendező személyesen veszi át Gentben.



A genti KASK moziban a hétvégén többször is műsorra tűzik Tarr Sátántangó című 421 perces filmtörténeti jelentőségű alkotását. A vetítés alkalmából a rendező vasárnap egy pódiumbeszélgetésen is részt vesz.



MTI