Kovács: A szakmaiságot járatja le az Európai Bizottság

2017. május 5. 12:00

Aki azt mondja, hogy a magyar felsőoktatási törvény módosítása mögött antiszemita motivációk húzódnak, annak nincs helye a tárgyalóasztalnál – jelentette ki Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az M1 Ma reggel című műsorában.

Mint ismert, Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke egy lapnak azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök antiszemita kijelentést tett, amikor amerikai pénzügyi spekulánsnak nevezte Soros Györgyöt.

A vádaskodásról szóló interjú egy propagandainterjú, abban tények nem nagyon szerepelnek. Ez annak a bizonyítéka, hogy az Európai Bizottság mióta szakmai javaslatokkal nem tudja megoldani Európa problémáit, úgy igyekszik ezt leplezni, hogy politikai vitába áll bele elsősorban Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban – hangoztatta.

Ukrajnában háború dúl, a migrációs válsággal nem tud mit kezdeni az Európai Unió, az euróválság a mai napig nincs megoldva, a déli periférián 50 százalék a munkanélküliek aránya a fiatalok körében, de Frans Timmermansnak az a baja, hogy szerinte a magyar miniszterelnök antiszemita kijelentéseket tesz. Ez hallatlan – mondta Kovács István.

Sajnos ennek az embernek szava van az Európai Unión belül, de ez is csak azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság mennyire nem szakmai, hanem politikai munkát végez, noha a szerződések alapján nem ez lenne a dolga – érvelt a stratégiai igazgató.

A felsőoktatási törvény módosításáról is jogi vitát kellene folytatni, de az Európai Bizottság ebből is politikai ügyet csinál és beavatkozik a magyar belpolitikába. Úgy, ahogy a francia elnökválasztás során is elmondták, hogy az egyik jelöltet támogatják, a másik jelöltet pedig nem. Csakhogy az Európai Bizottság nem egy politikai szereplő, hanem az Európai Unió legmagasabb szakmai testülete, mely a szakmaiságot járatja le azzal, hogy politizál – hangsúlyozta.

hirado.hu - M1 Ma reggel