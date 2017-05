Tuzson: Brüsszel bizonyos tényeket elferdít, elhallgat

A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint Brüsszel megtámadta a jelenleg zajló nemzeti konzultációt, közben viszont alapvető tényeket hallgat el, illetve ferdít el.

Tuzson Bence pénteki budapesti sajtótájékoztatóján erre példaként hozta a bevándorláspolitikát, amellyel kapcsolatban - mondta - Brüsszel a levelében "elhallgatja" azt a fontos tényt, hogy az Európai Bizottság már hozott egy határozatot a migránsok Európán belüli - létszámkorlát nélküli - elosztási rendszeréről. Amelyik ország pedig nem lenne hajlandó végrehajtani ezt az intézkedést, pénzbüntetést kellene fizetnie - tette hozzá, kijelentve: Magyarország mindezzel határozottan nem ért egyet, mert ez aláásná a határok megvédését.



Kérdésre nyomatékosította: a tranzitzónák fenntartásáért minden jogi utat igénybe vesznek.



Megemlítette továbbá az energiapolitika kérdését, mert míg szerinte Brüsszel azt állítja, hogy az energiaunió, a villamos energia szabadárassá tétele csökkentené a díjakat, addig az látszik: 2010-2015 között az EU-ban átlagosan 20 százalékkal nőttek az áramárak. Tehát - folytatta - "egy szabadáras energiapiacon, ahol a multik, a nagy szolgáltatók fogják meghatározni az energiaárakat, biztos, hogy árnövekedésre számíthatnánk". Kiemelte: az említett időszakban az egész EU-ban Magyarországon csökkentek a legnagyobb mértékben az energiaárak. Magyarország ezért fenn akarja tartani a rezsicsökkentést, amit viszont az unió tervezett szabályozásának elfogadása megszüntetne - mondta.



Az államtitkár kitért a külföldről finanszírozott szervezetekre is, arra hívva fel a figyelmet, hogy egy európai parlamenti (EP) bizottsági javaslat a tervezett magyarországi szabályozásnál sokkal szigorúbbat vezetne be a nem kormányzati szervezetek (NGO) finanszírozásának nyilvánossága ügyében. Részletes jelentésre köteleznék őket a finanszírozásukról, bizonyos összeghatár felett vagyonnyilatkozatot kellene tenniük az NGO-k vezetőinek, sőt EP-képviselőkkel, európai bizottsági tagokkal folytatott egyeztetéseikről is be kellene számolniuk - idézte. A magyar szabályozás ezzel szemben csak a pénzügyi átláthatóságra vonatkozna - jelezte.



Tuzson Bence közölte: a kormányzatnak címzett, a nemzeti konzultációt támadó brüsszeli levélre a magyar kabinet részletes választ készít, amelyet néhány napon belül közzétesznek a kormany.hu oldalon.



Összegzése szerint Brüsszel egyre több hatalmat akar magának például a rezsidíjak meghatározásában, a bevándorlás- és az adópolitikában is. Ezek a hatalmi törekvések azonban veszélyeztetik a nemzeti érdekeket, az ország függetlenségét - mondta, kérve ezért az állampolgárokat a nemzeti konzultációs kérdőív kitöltésére. Tájékoztatása szerint ezt eddig megközelítőleg 900 ezren tették meg.



Az állatvédelmi törvény módosításának visszavonásával kapcsolatban a kormányzati kommunikációs államtitkár kérdésre azt mondta: a javaslatról a sajtóban megjelent állítások és az így kialakult vita miatt döntött a kormány a visszavonás mellett, és nemzeti konszenzusra törekszik a kérdésben.



A fogyatékossággal élőket ellátó gödi Topház Speciális Otthon ügyében - ahol egy nemzetközi civil szervezet szerint rendkívül rossz körülmények uralkodnak - Tuzson Bence a térség országgyűlési képviselőjeként azt közölte: ha igazak a jelentésben leírtak, akkor ezeket a felháborító eseteket meg kell szüntetni, a következményeket pedig le kell vonni.

MTI