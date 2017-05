Az MSZP meghallgatná Orbánt és Gyurcsányt

2017. május 5. 12:33

Az MSZP kezdeményezi, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága hallgassa meg Orbán Viktor miniszterelnököt és Gyurcsány Ferenc DK-elnököt, korábbi kormányfőt - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón. A Fidesz úgy reagált: az MSZP-nek és Gyurcsánynak a belső háborúit egymás között kell rendeznie.

Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető a kezdeményezést azzal indokolta: a volt miniszterelnök azzal vádolta meg a jelenlegi miniszterelnököt, hogy az orosz állam titkos információkkal zsarolja őt. Ez olyan állítás, amit bizonyítani kell, hiszen az ügy hatással van az ország szuverenitására - tette hozzá.



Ha ez az ügy "megáll", akkor annak jogi következményekkel kell járnia a jelenlegi miniszterelnökre, de az állítást bizonyítani is kell - mondta.



Tóth Bertalan szerint Magyarországon és Európában is teljesen egyértelmű, hogy Oroszország különböző eszközökkel próbálja befolyásolni a nemzetállamok politikáját.



Hozzátette: erre különböző eszközök vannak, például az "álhírgyárak", és ezek ellen minden demokratikus államnak küzdeni kell.



Elmondta, Paks bővítésével az Orbán-kormány hosszú évtizedekre kiszolgáltatja Magyarországot, több ezer milliárdos orosz hitellel adósítja el az országot.



Kitért arra, hogy 2018 után le kell állítani a beruházást és széles körű társadalmi vita után népszavazást kell tartani arról.



Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke azt mondta, a testület következő, szerdai ülésére meghívja a két politikust, de nemcsak tőlük várnak magyarázatot az ügyben, hanem a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatoktól is.



Hangsúlyozta, az ügyet tisztázni kell, mert a nemzeti szuverenitás a legfontosabb érték, amiből nem lehet engedni. A magyar társadalomnak joga van megtudni, hogy az ország szuverenitása sérült-e - tette hozzá.



A bizottsági elnök szerint ha az ügyben nincsenek minősített információk, akkor a teljes magyar közéletet nyilvánosan kell tájékoztatni. Ebben az esetben nem a nemzetbiztonsági bizottság a hatásköre az ügy további vizsgálata - jegyezte meg.



Kérdésre válaszolva Tóth Bertalan elmondta, az MSZP-frakció nem vesz részt az Országgyűlés hétfői ülésén, amelyen az újraválasztott Áder János köztársasági elnök ünnepélyesen esküt tesz. Indoklásként hozzátette: Áder János hozzájárult "az oktatás szabadsága elleni fideszes támadáshoz, ezért nem méltó köztársasági elnöknek". Ez a Fidesz ügye, a Fidesz pártkatonája fog esküt tenni - hangoztatta.



A Fidesz pénteken közleményben úgy reagált az elhangzottakra, hogy az MSZP és Gyurcsány rendezze a belső háborúit egymás között.



Mint írták, azt javasolják, hogy Gyurcsány Ferencet a parlament egészségügyekkel foglalkozó bizottsága hallgassa meg, a szocialistákat pedig négyes metró-ügyben az ügyészség.

MTI