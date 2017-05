A 115 éves halasi csipke előtt tisztelegnek

2017. május 5. 12:44

Belgium lesz a díszvendége az idén 115 éves halasi csipke előtt is tisztelgő csipkekiállításnak és találkozónak, amely pénteken délután nyílik a Csipkeházban.

Szécsiné Rédei Éva, a kiskunhalasi Csipkeház igazgatója az MTI-nek elmondta: a halasi csipke évfordulója alkalmából országos csipketervezési pályázatot hirdettek. A jelentkezőknek a hagyományos halasi csipke motívumait kellett új elemekkel ötvözniük pályamunkáik megtervezésekor. A 38 jelentkező több mint 100 csipketervet küldött be. A kiállítás során a pályamunkák mellett az öt díjazott terv varrott változatát is megnézhetik az érdeklődők.



A szervezők a pénteki megnyitóra A jövő csodája - érték, tradíció, eredetiség címmel divatbemutatóval is készülnek, ahol Hrivnák Tünde divattervező halasi csipkével díszített ruháit mutatják majd be.



A több évszázados hagyományokkal rendelkező belga csipke megismertetésére egy 22 fős csoport érkezik Kiskunhalasra. Munkáik kiállítása mellett a találkozó alkalmával bemutatót is tartanak a Csipkeház udvarán.



Kiskunhalas testvérvárosából, a Magyarkanizsáról és Szabadkáról érkező delegáció tagjaként a településre látogat az a hölgy is munkáival, aki a régióban egyedüliként készíti a fonott csipkét. Ez a technika a csipkekészítés ősének is tekinthető, valamint a vertcsipke is ebből alakult ki - mondta az igazgató.



A 18. Nemzetközi Csipkekiállításon és Találkozón részt vesznek a Magyarországon működő jelentősebb csipkekészítő műhelyek képviselői is, akik kézimunkáik mellett szombaton bemutatják a tájegységükre leginkább jellemző varrott, vert, horgolt és kötött csipkekészítési technikákat vagy a különleges csomózásos eljárást, a frivolitás néven is ismert hajócsipkét.



Az igazgató beszélt arról is, hogy a magyarországi csipkekészítők körében meghirdetett A nő ékessége a csipke című pályázatra 28 alkotás érkezett be. A főként ékszereket és ruházati kiegészítőket szombaton bírálják majd el.



A halasi csipke rajzát Dékáni Árpád, a helyi református gimnázium rajztanára tervezte meg 1902-ben. A magyar varrott csipke újszerűen hatott, hiszen korábban főként a vertcsipkét alkalmazták országszerte. A külföldön is hamar kedveltté vált technikát először a kiskunhalasi származású Markovits Mária alkalmazta, ő készítette el Dékáni Árpád tervei alapján az első halasi csipkéket 1902 decemberében. Az azóta világhírűvé vált halasi csipke első darabjait a Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán mutatták be.

MTI