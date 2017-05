Hollik: Botka árulja el végre, mennyi a valós vagyona!

2017. május 5. 14:34

A kormánypártok szerint Botka László szocialista miniszterelnök-jelölt átverte az embereket a vagyonának eltitkolásával, ezért a Fidesz-KDNP arra kéri Szeged polgármesterét: árulja el végre, mennyi a valós vagyona.

Hollik István pénteki budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, "egyre többet tudunk meg a luxuséletet kedvelő szocialista miniszterelnök-jelölt valódi arcáról", hiszen szűk egy hónap alatt négy általa eltitkolt vagyonelemére is fény derült.



Ezeket sorolva a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy míg Botka László párttársai keményen dolgoztak, addig ő 10 milliós luxusnyaralásokon vett részt, majd kiderült, hogy eltitkolt egy több mint 25 millió forintot érő luxusautót. "Később megtudtuk, hogy több millió forintot érő karórája is van", nem is egy - folytatta -, csütörtökön pedig arra derült fény, hogy szintén kifelejtett vagyonnyilatkozatából egy nagy tóparti kertet a halastóval együtt.



Ha ilyen luxustárgyak és nem mindennapi ingatlanok nem tételek Botka László számára, akkor mi az? - tette fel a kérdést Hollik István, aki szerint sem Botka László, sem az MSZP nem sumákolhat tovább, el kell számolniuk azzal, miből futja minderre Szeged polgármesterének.



Hozzátette: az ügy azt bizonyítja, hogy a szocialistáknál semmi nem változik, "az MSZP mindig is a milliárdosok pártja volt és ma is az".



Hollik István a felsőoktatási törvény módosításának beterjesztői aláírásával, valamint annak dátumozásával kapcsolatos kérdésre leszögezte: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szabályosan írta alá március 31-én a dokumentumot annak ellenére, hogy az április 3-ára volt dátumozva. Hangsúlyozta: a dokumentum alján azért szerepelt ez a dátum, mert ez volt az előterjesztés benyújtásának időpontja.

