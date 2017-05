Fidesz: a Transparency a Soros-féle korrupció része

2017. május 5. 14:41

A Transparency International a Soros-féle korrupció része - közölte a kormánypárti képviselőcsoport a szervezet pénteki konferenciáját kommentálva.

A Transparency International (TI) Magyarország nemzetközi konferenciáján a korrupció elleni erőfeszítések fontosságát hangsúlyozták a felszólalók.



A Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy reagált: "a Soros által pénzelt szervezet, a brüsszeli bizottság emberei és az ellenzéki pártok ma is egy asztalhoz ültek, hogy nyomást gyakoroljanak a magyar kormányra".



A Fidesz szerint minden témát és minden eszközt felhasználnak arra, hogy nyomást gyakoroljanak a magyar bevándorláspolitikára. A kormánypárti képviselőcsoport felháborítónak tartja, hogy az a Transparency beszél átláthatóságról és szervez konferenciát a korrupcióról, amelyik még a választ is megtagadja az olyan újságírói kérdésekre, hogy mennyi külföldi pénzből működik, és pontosan mennyivel támogatja Soros György a szervezetet.



Úgy vélik: a "Soros-szervezet" ma azokkal az ellenzéki pártokkal ül egy asztalhoz, akik amellett, hogy a bevándorláspolitikában is "úgy táncolnak, ahogy Soros fütyül", tele vannak kirívó korrupciós ügyekkel. Éppen az OLAF leplezte le, hogy a szocialisták az uniós pénzekből megvalósult metróberuházás harmadát ellopták, a Jobbik Kovács Bélája pedig idegen hatalmak pénzéért cserébe az EU ellen kémkedett - tették hozzá.

