Juncker viccből vérig sértette Nagy-Britanniát

2017. május 5. 15:06

Övön aluli ütéssel lepte meg a hallgatóságot Jean-Claude Juncker, az Európai Biztosság elnöke pénteken, aki viccnek szánt megjegyzéseivel ugyan tapsvihart aratott uniós berkekben, de a nemzetközi sajtóban alaposan kiverte a biztosítékot.

A brüsszeli politikus a héten alaposan összekapott Theresa May brit miniszterelnökkel, miután a brit politikus azzal vádolta meg a brüsszeli vezetőséget, hogy már most megpróbálnak beleavatkozni a június 8-ára tervezett brit választásokba.

“A sikereink és a gazdasági növekedés ellenére brit barátaink úgy döntöttek, hogy elhagyják az Európai Uniót, ami egy tragédia. De a kiválás hatásait évekig lehet majd érezni” – mondta Juncker Firenzében egy uniós konferencián.

Angolul vagy franciául?

A politikus hezitált, hogy milyen nyelven fogalmazza meg mondanivalóját. Végül úgy döntött, hogy a humoros sértegetést választja:

“Nem tudom eldönteni, hogy angolul vagy franciául beszéljek. De meghoztam a döntésemet. A franciát választom, mivel az angol nyelv egyre jelentéktelenebbé válik Európában”

Az angol nyelv az egykori keleti blokkok 2004-es érkezésével (Magyarország, Szlovénia, Szlovákiával, Csehország, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Málta és Ciprus görögök lakta részei) szinte teljesen átvette a francia nyelv helyét az európai intézményekben. De mivel Máltában és Írországban is az angol a hivatalos nyelv, Nagy-Britannia 2019-es kiválása után is ugyanolyan jelentőseggel bír majd, mint most.

mti