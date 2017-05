A német cégek nagy része újra beruházna hazánkban

2017. május 5. 19:40

Sokat nyer a magyar gazdaság azzal, hogy szoros kapcsolata van Németországgal, így könnyebben hozzáférhetünk a különböző újításokhoz, amelyeket megpróbálhatunk átültetni – mondta tegnap egy eseményen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A kormány megítélése szerint az utóbbi években jelentősen javult a vállalatok hangulata, amit jól mutat, hogy a német kamara tagjainak többsége ismét Magyarországon fektetne be.

Németország 2016-ban is Magyarország legjelentősebb kereskedelmi partnere volt: a hazánkban működő több mint 3000 német vállalat közel 190 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezzel a legnagyobb külföldi foglalkoztató hazánkban. Emellett 22,4 százalékkal az ország egyik legnagyobb befektetője és a legtöbb külföldi leányvállalattal rendelkező partnere is – mondta tegnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén.

Pozitívan nyilatkoztak Magyarországról

A miniszter a kamara által évente elkészített, a közelmúltban megjelent konjunktúrajelentésről szólva elmondta: a felmérésben részt vevő német vállalatok pozitívan nyilatkoznak tapasztalataikról, a válaszadók 45 százaléka tervezi dolgozói létszámának bővítését 2017-ben. A befektetők a magyar gazdaság és benne saját cégük helyzetét ismét jobbnak ítélték, valamint az előttük álló kilátásokat is kedvezőbbnek látják, mint egy évvel korábban. A nemzetgazdasági miniszter szerint fontos, hogy a korábban erős kritikával illetett területekkel kapcsolatban javult a befektetők véleménye, így például a közigazgatás, az adórendszer és a jogbiztonság tekintetében is.

Emlékeztetett: a napokban a parlamentnek benyújtott 2018-as költségvetés szintén újabb vállalkozásbarát intézkedéseket, adócsökkentéseket tartalmaz, amelyektől az ország versenyképességének további javulása várható.

Felmérési eredmények

A tárcavezető hangsúlyozta: a felmérés eredményei megerősítik a magyar kormány várakozását, hogy idén és jövőre is kiugró, az európai uniós átlagot meghaladó gazdasági bővülés jellemezheti a magyar gazdaságot, ennek elérésében a német cégeknek is nagy szerep juthat. Varga Mihály elmondása alapján még sok a teendő abban, hogy a hazai vállalatokat felzárkóztassák annyira, hogy részt vehessenek a nagyobb nemzetközi termelői láncokban, de nagy előnyt jelent, hogy ennyire szoros a kapcsolatunk Németországgal.

Technológiai újítások

A hazai cégek könnyebben megismerkedhetnek a technológiai újításokkal, és a német oktatási modell egyes elemei is segíthetnek a továbbra is jelentős kihívást jelentő munkaerőhiány orvoslásában; egyúttal szeretnék elérni, hogy itthon is nagyobb megbecsülése legyen a szakmunkának.

A német kamara tagjainak körében készült kutatásról lapunknak nyilatkozva Nikoletti Antal nemzetközi gazdasági kapcsolatokért és fenntartható gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár kiemelte: folytatódik a befektetői-vállalati hangulat javulása. A gazdaságpolitika megítélése már négy éve folyamatos és egyértelműen javuló tendenciát mutat. – Az üzleti környezettel való elégedettség összességében nőtt, és ugyanez a tapasztalat az operatív működési környezettel kapcsolatban is.

Kormányzati cél

A kormány évek óta azon dolgozik, hogy javítsa az üzleti környezetet, ennek érdekében számos adópolitikai lépést tett, a támogatási rendszert a teljes vállalati szféra számára elérhetővé tette – mondta Nikoletti Antal. A nemzetgazdaság kilátásai erre az évre pozitívak. A cégek válaszait összesítve 25 százalék szerint a magyar gazdaság idén tovább nő, míg regionális növekedés tekintetében csak 18 százalék vár bővülést. A kutatásból egyúttal az is kiderül, hogy a cégek kitartanak Magyarország mellett. Az elkötelezettségi adat 2013 óta javul, 2017-ben a válaszadók 81 százaléka választaná újra Magyarországot mint befektetési célországot.

Magyar Idők