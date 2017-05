Jól teljesített a brit Konzervatív Párt

2017. május 5. 22:13

A péntek esti csaknem végleges adatok szerint jól teljesített a kormányzó Konzervatív Párt a részleges nagy-britanniai helyhatósági választásokon, amelyeket alig több mint egy hónappal a június 8-ára kiírt előrehozott parlamenti választások előtt tartottak.

A csütörtökön rendezett önkormányzati választáson 34 angliai tanács tagjaira lehetett voksolni. Londonban nem voltak helyhatósági választások.



Skóciában mind a 32, Walesben mind a 22 tanácsi körzetben választásokat tartottak.



A péntek estére kialakult, véglegeshez közeli eredménylista alapján a Konzervatív Párt csaknem négy évtizede nem szerepelt olyan jól helyhatósági megmérettetésen, mint most. A szavazatarányokat országos szintre kivetítve a konzervatívok 38 százalékos eredményt értek el, 13 százalékponttal jobbat, mint a négy évvel ezelőtti, legutóbbi részleges helyhatósági választáson.



A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt tanácsnokjelöltjeire országos kivetítésben 27, a Liberális Demokratákra 18 százaléknyian szavaztak, 2 százalékponttal kevesebben, illetve 4 százalékponttal többen, mint legutóbb.



A helyhatósági választások legnagyobb vesztese az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) nevű szélsőségesen EU-ellenes erő, amelynek országos kivetítésben mért szavazataránya 18 százalékponttal 5 százalékra zuhant.



A Munkáspárt eredményét 11 százalékponttal meghaladó konzervatív előny azonban nem tükrözi a júniusi parlamenti választások várható erőviszonyait mérő országos közvélemény-kutatásokat, amelyek következetesen a Konzervatív Párt 20 pont körüli támogatottsági előnyét mutatják.



Ha a felmérések által jelzett szavazatmegoszlás érvényesül a jövő havi választásokon, az alsóház konzervatív frakciójának létszámfölénye jóval meghaladná a száz főt az összes többi frakció együttes létszámához képest. A minap feloszlott eddigi parlamentben a konzervatív pártcsoport a többi frakció összlétszámához mérve mindössze 17 fős többségben volt.



Választási szakértők egybehangzó pénteki nyilatkozatai szerint a helyhatósági választásokból nem lehet egyenes következtetéseket levonni a júniusi parlamenti választás várható kimenetelére, így a most elért, a felmérésektől elmaradó konzervatív szavazattöbbség nem kérdőjelezi meg a jövő havi választásokra szóló közvélemény-kutatások jóval nagyobb tory előnyt mutató eredményeit.



Theresa May brit miniszterelnök azonban péntek esti nyilatkozatában kijelentette, hogy nincs helye az elbizakodottságnak, és nem szabad "lefutottnak" tekinteni a júniusi parlamenti választásokat.

MTI