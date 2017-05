Rétvári: több jut a megváltozott munkaképességűeknek

2017. május 6. 10:41

Akkreditált munkatartóknál idén összesen mintegy 39 milliárd forintból több mint 30 700 megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása biztosítható - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára két szocialista képviselő, Gúr Nándor és Heringes Anita írásbeli kérdésére.

Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában kifejtette: 2017-ben több mint 8 ezren vesznek részt úgynevezett tranzitfoglalkoztatásban, amelynek a célja az, hogy szakszerű felkészítés után - ki tudjanak lépni a nyílt munkaerőpiacra.



A kormány elkötelezett abban, hogy a bértámogatásra épülő foglalkoztatással a fogyatékossággal élő emberek számára lehetőséget biztosítson a képességüknek és tehetségüknek megfelelő munkavégzésre - közölte a parlamenti államtitkár.



Hozzátette: ennek az idei pályázatok értékelése során, figyelembe véve a megváltozott munkaképességű emberek élethelyzetét, és a minimálbér jelentős emelkedését, az egy főre jutó támogatás mértékét is 15 százalékkal növelték, a korábbi (2013-2016) években megállapított 1,12 millió forint éves támogatási mértékről, 1,288 forintra.



Rétvári Bence jelezte: 2017-ben eredetileg 34,15 milliárd forint állt rendelkezésre a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatásának támogatására. A kormány ugyanakkor 5,1 milliárd forint többletforrást biztosított, s az akkreditált munkáltatóknál, támogatott foglalkoztatásban összesen mintegy 39 milliárd forintból 30 716 megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatása biztosítható.



Kitért arra is: 2017-ben 348 munkáltató kötött támogatási szerződést 22 363 ember tartós és 8353 tranzit foglalkoztatására.



Rétvári Bence beszámolt továbbá arról, hogy idén január 1-jétől a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás bővítése érdekében a rehabilitációs kártya kiváltására jogosultak köre is bővült, a rokkantsági ellátásban részülők egy részével (a B2, C2 minősítéssel rendelkezőkkel). Ez mintegy 140 ezer jogosultat érint kedvezően, akik eddig nem igényelhettek rehabilitációs kártyát.



A legfrissebb adatok szerint 2017 februárjában mintegy 2000-rel nőtt a rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak száma, így már 28 104 megváltozott munkaképességű ember után vették igénybe a járulékkedvezményt.



A parlamenti államtitkár kiemelte: a megváltozott munkaképességűek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény teljes körűen átalakította a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyek foglalkozási rehabilitációs rendszerét.



A különböző pályázati, illetve uniós forrásokból finanszírozott programok támogatást nyújtanak a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához, másrészt érezhetően elindult a szemléletváltás a munkáltatóknál a versenyszférában is.



A komplex minősítés során alkalmazandó szempontrendszerek 2012-ben jelentek meg, amely révén orvosi-, szociális- és foglalkoztatási szempontú szakértői minősítések történnek, és még 2012 februárjában hatályba lépett a rehabilitációs szakértői tevékenység végzésének feltételeit meghatározó rendelet - idézte fel Rétvári Bence. Kitért arra is, hogy a komplex minősítés eredményeként kiadott rehabilitációs javaslattól függően a megváltozott munkaképességű személyek két új pénzbeli ellátásra jogosultak: a rehabilitációs ellátásra és a rokkantsági ellátásra.



A parlamenti államtitkár rámutatott: 2013 januárjától a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló kormányrendelet alapján történik a rehabilitációs foglalkoztatás pályázat útján történő támogatási rendszere.

MTI