Orbán Viktor: még idén újabb nyugdíjemelés jöhet

2017. május 6. 12:24

Újabb nyugdíjemelés jöhet az idén - mondta a miniszterelnök Nagygécen, ahol meglátogatott egy helyi lakost csütörtökön. A találkozóról az Origó szombaton számolt be.

Orbán Viktor csütörtökön a Szabolcs megyei Csengeren átadta a város tanuszodáját, majd a hatlelkes Nagygécére utazott. A kormányfő egy Bözsi néniként emlegetett idős nővel beszélgetve jegyezte meg: novemberben újabb nyugdíjemelés jöhet, ha a gazdaság helyzete megengedi.



1970-ben az árvíz elmosta a falut, ahol akkor még majdnem nyolcszázan éltek. Az árvíz után azt javasolták az embereknek, hogy ne költözzenek vissza, így a kilencvenes évek végére már csak két ember maradt a faluban.

Azonban Csengertől nem messze van egy település, Nagygéc, ami több szempontból is híres, például azért, mert ma ez a legnéptelenebb magyar falu.

Negyven éve Nagygécen közel nyolcszázan éltek, ám egy árvíz teljesen elmosta a falut. A katasztrófa után az akkori Minisztertanács úgy döntött, hogy építési tilalmat rendel el, ami miatt szép fokozatosan teljesen elnéptelenedett a település, a kilencvenes évek végére pedig csak két ember maradt Nagygécen. Most már azonban hatan élnek a faluban, akik állatokat nevelnek, és tervbe van véve, hogy ismét benépesítsék ezt a szép falut. A helyiek el is kezdtek Falunapokat tartani, és továbbra is várják, hogy újabb családok költözzenek ide.

Nagygécnek van egy híres lakosa is, Bözsi néni, aki a település jelképe lett. Ő az a nagyon kedves idős asszony, aki a Minisztertanács döntése ellenére sem volt hajlandó elköltözni szülőfalujából, hűséges maradt a településhez.

MTI - 888.hu