Thomas Bach levélben gratulált a MOB új elnökének

2017. május 6. 12:40

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) első embere levélben köszöntötte a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kedden megválasztott új elnökét, Kulcsár Krisztiánt.

Bach - aki maga is kiváló vívó volt, Münchenben ötkarikás aranyérmes lett - a MOB szombati tájékoztatása szerint szívből gratulált Kulcsár megválasztásához. A NOB nevében sok sikert kívánt a MOB új elnökének az olimpiai mozgalom, a sport és a sportolók érdekében végzendő jövőbeni munkájához.



A német sportdiplomata azt is írta, hogy örömmel tekint a gyümölcsöző együttműködés folytatása elé, s hozzátette: a MOB és annak elnöke a Magyar Olimpiai Bizottság napi feladatai és küldetése sikeres teljesítése érdekében továbbra is számíthat a NOB segítségére.

MTI