Gyurcsány Ferenc: Érjük utol Brüsszelt!

2017. május 6. 16:32

A DK hisz az Európai Egyesült Államok eszméjében, több együttműködést, több és erősebb Európát akar, érjük utol Brüsszelt! - hangoztatta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, volt miniszterelnök egy Európa jövőjéről szóló konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón Budapesten, szombaton.

Gyurcsány Ferenc szerint szükség van új Európai Alkotmányra, Európa és nemzeti identitást kifejező kettős állampolgárságra, közös európai határvédelemre, kül- és védelempolitikára, társadalombiztosításra, munkajogra és benne európai bérekre.



Európa nyugati fele jobban él, és ezt szeretnénk elérni. Magyarország erősebb lett az EU tagjaként - szögezte le a DK elnöke.



Újságírói kérdésre reagálva az MSZP miniszterelnök-jelöltjéhez, Botka Lászlóhoz fűződő viszonyáról azt mondta: a demokratikus pártok közötti véleménykülönbség eltörpül amellett a közös felelősség mellett, hogy végre leváltsák az Orbán-kormányt.



A volt miniszterelnök Orbán Viktor állítólagos zsarolhatóságáról annyit mondott: ha a jelenlegi miniszterelnök elmegy az ezzel foglalkozó parlamenti bizottsági ülésre, akkor ő is ott lesz.



A 444 újságíróját egy újbudai fideszes rendezvényen állítólag fideszes helyi politikusok részéről ért inzultus kapcsán Gyurcsány Ferenc kijelentette: alávaló az, aki nem engedi be az újságírókat egy kampányrendezvényre.



Frank Engel EP-képviselő, az Európai Néppárt - Kereszténydemokrata frakciójának tagja a sajtótájékoztatón kijelentette, a migráció nem krízis, hanem egy helyzet, amelyet meg kell oldani.



Van elég probléma, ne akarjuk az EU-t is problémává tenni - tette hozzá.



A Fidesz európai pártcsaládjához tartozó politikus üdvözölte, hogy a DK megpróbálja keresztülvinni azt az üzenetet, hogy az EU nem Magyarország ellen van.



Hozzátette, hogy szeretné meggyőzni a fideszes európai parlamenti képviselőtársait, tanúsítsanak újra európai hozzáállást, és reméli, a magyarok rájönnek arra, hogy Európában nem minden rossz.



Ideális esetben Magyarországot európai párti erő vezeti, legyen az a Fidesz, vagy más párt - jegyezte meg az európai politikus.



A Soros Györgyre vonatkozó újságírói kérdésre megjegyezte, hogy a üzletembernek felelőssége van például azért, hogy a font elleni évtizedekkel ezelőtti támadás idején sok százan öngyilkosok lettek, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy például oktatási intézményeket is támogat.



Ulrike Lunacek, az Európai Parlament alelnöke, a zöldek európai szabad szövetsége képviselőcsoportjának tagja a sajtótájékoztatón kiállt a jelenleginél szorosabb integrációt jelentő Egyesült Európai Államok mellett, és hangsúlyozta, hogy a migráció problémájának megoldásából, a menekültek befogadásából minden tagállamnak ki kell vennie a részét.



"Számomra érthetetlen, hogy aki részt vett a vasfüggöny lebontásában, hogy kelthet most félelmet a menekültekkel szemben" jegyezte meg a politikus, aki fontosnak tartotta azt is, hogy Orbán Viktor ne csináljon bűnbakot az EU-ból.



Josef Weidenholzer, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége európai parlamenti képviselőcsoportjának alelnöke szóvá tette, hogy európai szintű, egységes bevándorláspolitikára van szükség, a dublini rendszer nem működik, a menekülteket el kell osztani.



Az EU jövője - perspektívák - remények - veszélyek - 60 éves a Római Szerződés című konferenciát az Új Köztársaság Alapítvány és a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége EP-képviselőcsoportja szervezte.

Frank Engel, az Európai Néppárt luxemburgi képviselője, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Niedermüller Péter, a DK alelnöke, EP-képviselő, Josef Weidenholzer osztrák EP-képviselő, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport alelnöke és Ulrike Lunacek, az Európai Parlament osztrák alelnöke, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának tagja (b-j) az Új Köztársaságért Alapítvány és a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja Európa jövője című konferenciáján tartott budapesti sajtótájékoztatón 2017. május 6-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán



MTI