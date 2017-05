Választás Schleswig-Holsteinben - Schulzék bukhatnak

2017. május 6. 18:25

Helyi törvényhozási (Landtag-) választást tartanak vasárnap a németországi Schleswig-Holstein tartományban.

A Németország északi részén fekvő, a Balti-tengerrel, az Északi-tengerrel és Dániával határos tartományban a választási kampányt helyi ügyek uralták, köztük az oktatás, a közlekedési infrastruktúra állapota és a szélerőművi kapacitás bővítésének kérdése. Azonban a pártok népszerűségi mutatói mégis az országos trendeknek megfelelően változtak az utóbbi hetekben: az Angela Merkel kancellár vezette jobbközép CDU erősödött, az Európai Parlament volt elnöke, Martin Schulz vezette szociáldemokraták (SPD) gyengültek.



Az utolsó felmérések alapján a CDU a szavaztok 32-33 százalékára számíthat, így a legutóbbi, 2012-ben tartott Landtag-választás után ismét az első helyen végezhet.



A CDU öt éve alig ötezer szavazattal előzte meg a szociáldemokratákat, a szavazatok 30,8 százalékát szerezte meg. Az SPD 30,4 százalékkal végzett a második helyen. Ezúttal a voksok 29-31 százalékát szerezheti meg.



A kisebb pártok közül várhatóan ismét a Zöldek küldhetik a legtöbb képviselőt a kieli Landtagba, a baloldali ökopárt támogatottságát az utóbbi hetekben rendre 12 százalékra mérték, ez kismértékű visszaesés a 2012-es 13,2 százalékhoz képest.



A liberális FDP erősödött, a szavazatok 11 százalékát szerezheti meg az öt évvel ezelőtti 8,2 százalék után.



A Kalózpárt minden bizonnyal kiesik a tartományi gyűlésből, támogatottsága kimutathatatlan. Öt évvel ezelőtt még az FDP-vel megegyező eredménnyel, 8,2 százalékkal jutottak be a Landtagba.



A vasárnapi választáson újabb párt debütálhat a tartományi gyűlésben: a CDU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 5-6 százalékon áll, visszaesett az utóbbi hónapokban mért 8-9 százalékos szintről, de így is van esélye az 5 százalékos bejutási küszöb átlépésére.



Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) várhatóan megint nem lépi át a bejutási küszöböt, az utolsó közvélemény-kutatások szerint 4,5 százalékon áll.



A helyi dán és fríz kisebbséget képviselő SSW-re egy dán-német megállapodás alapján nem vonatkozik az 5 százalékos szavazathatár, ennek célja a nemzeti kisebbségek törvényhozási képviseletének biztosítása. A pártnak így biztos helye van a Landtagban, a szavazatok 3 százalékát nyerheti el, a 2012-es 4,6 százalék után.



Schleswig-Holsteinben 2012 óta az SPD, a Zöldek és az SSW koalíciója kormányoz. Meglehet, hogy vasárnap elveszítik törvényhozási többségüket, de az előző - 2009-2012 közötti - kormánykoalíciót alkotó pártok, a CDU és az FDP sem szerez együtt többséget. Így vagy egy CDU-Zöldek-FDP összetételű, vagy egy SPD-Zöldek-FDP összetételű koalíció tűnik leginkább valószínűnek. A két legnagyobb párt összefogása - egy CDU-SPD, vagy SPD-CDU kormány - nemigen valószínű, mert mindkét néppártban idegenkednek a nagykoalíciótól. Az AfD-vel egyik párt sem kíván együttműködni.



A 2,8 millió lakosú Schleswig-Holstein az egykori NSZK térségeit tekintve a legkevésbé fejlett tartományok közé tartozik, az egy főre jutó hazai össztermék (GDP) mintegy 30 ezer euró, jelentősen elmarad a 37 ezer eurós országos átlagtól, a munkanélküliség az 5,8 százalékos országos átlag felett van, 6,1 százalékos.



A Landtag-választáson most először 18 év helyett 16 év a részvétel alsó korhatára. A fiatalokkal együtt 2,3 millióan voksolhatnak a mintegy 2600 választókörben, reggel 8 órától este 18 óráig. Az első eredménybecslések urnazárás után jelennek meg, az előzetes hivatalos végeredmény éjfél előtt várható.

MTI