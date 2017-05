NB1 - Simán nyertek az éllovasok

2017. május 6. 21:07

Emberhátrányban győzött a Debrecen

Emberhátrányban szerezte meg a győzelmet a DVSC az Újpest ellen az OTP Bank Liga harmincadik fordulójának szombati mérkőzésén.

OTP Bank Liga, 30. forduló:

Debreceni VSC-Újpest FC 1-0 (0-0)



Nagyerdei Stadion, 5112 néző, v.: Iványi gólszerzőK: Haris (78., öngól) kiállítva: Filip (67.)

sárga lap: Filip (20., 67.), Brkovic (47.), illetve Diarra (93.)



Debreceni VSC: Danilovic - Osváth, Szatmári, Brkovic, Ferenczi J. - Filip, Tőzsér - Feltscher (Mengolo 64.), Holman, Könyves (Jovanovic, 72.) - Handzic (Suk, 73.)



Újpest FC: Banai - Szűcs, Heris, Kálnoki-Kis, Mohl - Balogh B., Windecker, Diarra, Andric (Hazard, 85.) - Balázs (Perovic, 85.), Bardhi



Ahogy az várható volt, a DVSC "nekiesett" ellenfelének, ám mezőnyfölényét sokáig nem tudta helyzetekre váltani. Az első félidőben a legnagyobb lehetőség Handzic előtt adódott, akinek közeli fejesét védte az újpesti kapus, a kipattanó labdát pedig a csatár pár lépésről csúnyán a kapu fölé rúgta.



A második félidő sokáig mezőnyjátékkal telt, majd mindkét oldalon több gólszerzési lehetőség is adódott. A DVSC a 67. percben emberhátrányba került, miután Filip megkapta második sárga lapját is. A folytatásban ugyan fölényben játszott az Újpest, egy ellentámadás végén azonban Heris fejese a saját kapujában kötött ki, így a Loki végül ezzel az öngóllal szerezte meg a bennmaradás szempontjából rendkívül fontos három pontot.

A Videoton két góllal jobbnak bizonyult a Haladásnál

A Videoton FC mindkét félidőben egy gólt lőve legyőzte a vendég Haladást a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában szombaton a felcsúti Pancho Arénában.

OTP Bank Liga, 30. forduló:

Videoton FC - Swietelsky Haladás 2-0 (1-0)



Felcsút, 2058 néző, v.: Solymosi

gólszerző: Nego (16.), Géresi (86.)

sárga lap: Jagodics M. (62.)



Videoton FC: Kovácsik - Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira - Nego, Szolnoki, Varga, Hadzic - Lazovics (Géresi 76.), Scsepovics (Maric 91.)



Swietelsky Haladás: Király G. - K. Mészáros (Polgár K. 46.), Jagodics M., S. Wils, Devecseri, Bosnjak - Rácz B., Jancsó (Tóth M. 75.), Kiss B., Halmosi - Williams (Gajdos 63.)



Williams ziccerével kezdődött a találkozó, de az ausztrál támadó lövését Kovácsik nagy bravúrral védte. Az álmosan kezdő hazaiakat felébresztette a vendéglehetőség, mert rögtön átvették a játék irányítását. A második negyedóra elején egy lepattanó lövés után Nego talált Király kapujába, ezzel vezetett a Videoton. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, de igazán komoly lehetőségeik csak a székesfehérváriaknak voltak.



A második félidő annyi változást hozott, hogy már a Videoton előtt sem adódtak helyzetek, a két gárda a mezőnyben birkózott egymással. Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt Rácz ziccerét fogta Kovácsik. A hazai drukkerek füttyszóval fejezték ki nemtetszésüket csapatuk gyenge teljesítménye láttán, erre "válaszul" Géresi gólt szerzett és eldöntötte a meccset.

Kispesti fordítás és sima győzelem Mezőkövesden

A Budapest Honvéd hátrányról fordítva 5-1-re győzött szombaton a bennmaradásért küzdő Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában, így megőrizte éllovas pozícióját.

A legutóbbi négy bajnoki mérkőzésen nyeretlen és sorozatban harmadszor alulmaradó hazaiaknál vereséggel mutatkozott be az új vezetőedző, Radványi Miklós.



OTP Bank Liga, 30. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-5 (1-0)



Mezőkövesd, 2105 néző, v.: Szabó Zs.

gólszerzők: Kink (17.), illetve Kamber (51.), Lanzafame (66., 88.), Bobál D. (75.), Eppel (84.)

sárga lap: Hudák (12.), Gohér (23.), Vági (45+2.), illetve Nagy G. (14.), Baráth (45+3.), Gróf (82.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Vági, Hudák D., Fótyik, Gohér - Egerszegi, Bacelic-Grgic - Molnár G., Strestík (Baracskai, 80.), Sós - Kink (Veselinovic, 64.)



Budapest Honvéd: Gróf - Ikenne-King (Villám, 81.), Kamber, Bobál D., Baráth - Hidi (Vasiljevic, 37.) - Holender, Nagy G., Zsótér (Koszta, 85.) - Eppel, Lanzafame



A várakozásoknak megfelelően az első perctől kezdve a bajnoki címért küzdő Honvéd futballozott kezdeményezőbben, ezért váratlan volt, hogy a bennmaradásért harcoló Mezőkövesd az első valamire való támadásából vezetést szerzett. A gólt követően még nyomasztóbbá vált a vendégek fölénye, mert a hazaiak a vezetés birtokában teljesen átadták a területet ellenfelüknek. A kispestieknek több ígéretes helyzetük akadt, de vagy az utolsó passzok, vagy a lövések voltak pontatlanok. A szünet előtt pedig Tujvel védett nagyot Eppel fejesét követően.



A folytatásban sem változott a játék képe, a Honvéd ráadásul hamar egyenlített. Ez még jobban feltüzelte a kispesti játékosokat, egymást követték a veszélyes vendég akciók, de egy gyors ellentámadás végén Egerszegi óriási helyzetben közelről az oldalhálóba lőtt. Ezt azonnal megbosszulta Lanzafame, aki egy szép cselsorozatot követően 13 méterről a jobb felső sarokba csavarta a labdát. A Mezőkövesd nem tudott megújulni, a Honvéd pedig szerette volna végleg eldönteni a három pont sorsát, s ezt végük Bobál csatárokat megszégyenítő egyéni akciójával érte el: a védő balról cselezte magát középre és néhány méterről a bal felső sarokba lőtt. A hátralévő időben a szétesett Mezőkövesd ellen gálázott a fővárosi együttes, amely további két góllal tette magabiztossá idegenbeli sikerét.

A 93. percben mentett pontot a búcsúzó Gyirmót

A már kiesett Gyirmót a 93. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott a vendég Diósgyőrrel szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában.

OTP Bank Liga, 30. forduló:

Gyirmót FC-Diósgyőri VTK 1-1 (0-1)



Győr-Gyirmót, 1000 néző, v.: Karakó

gólszerző: Radeljic (93.), illetve Makrai (2.)

sárga lap: Simon A. (28.), illetve Karan (34.), Szarka (67.)



Gyirmót FC: Nagy - Sebastian, Bojovic, Radeljic, Szegi (Bori, 69.) - Kiss M., Simon Á. - Vass, Simon A., Madarász (Szalánszki, 55.) - Novák (Máté, 76.)



Diósgyőri VTK: Antal - Eperjesi, Makrai (Szabó, 87.), Karan, Tamás - Vela, Mevoungou, Busai, Ugrai (Fülöp, 69.) - Novothny, Szarka (Dausvili, 81.)



Az élvonaltól egy idény után búcsúzó Gyirmót már a második percben hátrányba került, és a folytatásban is a Diósgyőr játszott mezőnyfölényben, időnként teljesen beszorítva kapujuk elé a hazaiakat. A szünet előtt a sereghajtó is vezetett néhány támadást, de komoly gólveszélyt nem tudott kialakítani.



Térfélcsere után többször is növelhette volna előnyét a kiesés elől menekülő DVTK, majd a házigazdák rákapcsoltak, így kiegyenlítettebb lett a mérkőzés. A hátralévő időben javarészt a két 16-os között zajlott a játék, a kapusoknak elvétve akadt dolguk, mígnem a Gyirmót a meccs utolsó percében Radeljic 18 méteres, remek kapáslövésével megmentett egy pontot.

Paksi győzelem a Vasas vendégeként

A Vasas 3-0-ás vereséget szenvedett a vendég Pakstól a Szusza Ferenc Stadionban a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában, szombaton. Az angyalföldiek ezzel végérvényesen kiszálltak a bajnoki címért folyó versenyfutásból, s ha a Ferencváros győz az MTK otthonában, a dobogóról is leszorulnak.

OTP Bank Liga, 30. forduló:

Vasas-Paksi FC 0-3 (0-1)



Szusza Ferenc Stadion, v.: Vad II.

gólszerzők: Lenzsér (8.), Bartha (83.), Hahn (93.)

sárga lap: Ristevski (30.), Korcsmár (54.), illetve Gévay (28.), Kulcsár (31.)



Vasas: Nagy G. - Korcsmár (Vida, 56.), Vaskó, Ristevski - Kleisz, Berecz, Manjrekar, Hangya (Pavlov, 78.) - Ádám (Kulcsár T., a szünetben), Saglik, Remili



Paksi FC: Molnár P. - Kulcsár D., Gévay, Lenzsér, Báló - Papp - Szakály D. (Hahn, 81.), Bertus, Hajdú, Bartha (Daru, 90.) - Haraszti (Koltai, 76.)



Már a harmadik percben vezetést szerezhetett volna a vendégcsapat, de Haraszti nagy helyzetben hibázott. Ezzel együtt is megszületett a korai paksi gól, egy szöglet után Lenzsér fejelt közvetlen közelről a hálóba. Ezt követően a Vasas lépett fel támadólag, több nagy helyzetet is kialakított, de egyikkel sem tudott élni.



A fordulást követően a Vasas megpróbálta beszorítani ellenfelét, ez viszont a tolnaiaknak adott területet veszélyes kontrákra. A Paks Haraszti révén már ekkor megnyerhette volna a meccset, de a csatár újabb nagy lehetőséget puskázott el. Ezután a Vasas pillanatai következtek, ám előbb Gévay vetődött bele egy ígéretes angyalföldi lövésbe, majd Saglik hatalmas helyzetben durrantott fölé.

A játék képe újra fordult: a következő percekben Nagynak kellett több védést bemutatnia a hazai kapu előtt. Kevéssel később a sokadik kontratámadást már eredményesen fejezték be a vendégek, ezzel eldöntötték a három pont sorsát. A ráadásban Hahn állította be a végeredményt.

