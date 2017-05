Újraindulást hirdetett a balközép élén Matteo Renzi

2017. május 7. 15:15

Újrakezdést hirdetett Matteo Renzi a balközép Demokrata Párt (PD) régi-új vezetője, akit a párt országos küldöttei is megválasztottak főtitkárnak vasárnap, miután a PD választói már április 30-án rá szavaztak.

A PD országos küldöttgyűlése hivatalosan beiktatta Matteo Renzit a PD új főtitkárának. A párt valamivel több mint ezer küldötte közül hétszázan szavaztak rá, a többi jelölt közül 212 szavazatot kapott Andrea Orlando, és száz alatt szerepelt Michele Emiliano. Április 30-án a PD szavazói és szimpatizánsai választottak a főtitkári székre pályázó Renzi, Orlando és Emiliano között: 1,8 millióan vettek részt és a szavazatok 69, 1 százalékát Matteo Renzi kapta.



A PD küldötteihez intézett beszédében Matteo Renzi emlékeztetett, hogy utoljára tavaly december 7-i miniszterelnöki lemondásakor szólalt fel a PD gyűlése előtt. Hozzátette, hogy öt hónapos "megszakítás" után, most kész újraindulni. Hangsúlyozta, hogy egységes, a főtitkár mögött "viták és törések nélkül" felsorakozó pártot akar vezetni, amelyben senki sem nyit baráti tüzet a főtitkárra. A főtitkár a PD úgynevezett belső ellenzékére utalt, amely a decemberi alkotmányos népszavazáson nyíltan a miniszterelnök reformjai ellen voksolt.



Renzi hangsúlyozta, hogy utódja, Paolo Gentiloni kormányát a törvényhozási ciklus végéig, 2018-ig támogatja. Ez ellentmond néhány nappal ezelőtti kijelentéseinek, melyek szerint a Gentiloni-kormányt nem lehet még egy évig a "helyén hagyni".



Matteo Renzit 2013-ban választották meg a PD főtitkárának. Parlamenti választások nélkül 2014 februárjától a tavaly december 4-i alkotmányos népszavazás bukásáig volt Olaszország miniszterelnöke. Decemberi lemondását követően idén április 19-én a PD főtitkári székéből is távozott, de azonnal ismét jelölte magát ugyanerre a tisztségre. Ezzel egy időben a PD baloldali, Renzi-ellenes szárnyának mintegy 40 tagja kilépett a pártból, és saját parlamenti frakciót alakított.



Elemzők szerint mostani beiktatásával a PD főtitkára és egyben miniszterelnök-jelöltje elindította választási kampányát: a párt után a kormányfői székbe is vissza akar térni. A SkyTg24 olasz hírtelevízió kommentárja szerint Matteo Renzi hiába hangoztatja, hogy nem akarja idő előtt lecserélni a Gentiloni-kormányt, ha a balközép kormánykoalíció egyre szűkebb többsége megszakad és a parlament munkája ellehetetlenül, az államfő kénytelen lesz kiírni az előrehozott választásokat.



Az utolsó parlamenti választások Olaszországban 2013 február végén voltak, a római parlament két háza március 15-én kezdte meg munkáját, így az olasz elnöknek a jövő év elején kell feloszlatnia a szenátust és képviselőházat. Ennél korábban csak akkor lehet választásokat tartani, ha a pártok még a nyár folyamán megállapodnak az új olasz választási törvényről, ami alapfeltétele a következő kormánytöbbség megteremtésének.

MTI