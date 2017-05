Részletesen válaszol a kormány brüsszeli támadásokra

2017. május 7. 15:19

A kormány komolyan veszi a nemzeti konzultáció elleni brüsszeli támadásokat, részletesen válaszol majd a feltett kérdésekre - mondta Tuzson Bence, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hangsúlyozta: csúsztatások és igaztalan állítások vannak az Európai Bizottság levelében a nemzeti konzultációval kapcsolatban.



Az államtitkár a csúsztatások között említette, hogy a bevándorlással kapcsolatban Brüsszel "elfelejti" azt a tényt, hogy az állandó betelepítési kvóta létrehozása szerepel a brüsszeli tervekben, az Európai Bizottság döntést is hozott róla.



Az energiapolitikáról szólva Tuzson Bence kitért arra, Brüsszel azt állítja, hogy a verseny csökkentené az árakat, pedig éppen az Európai Bizottság mérte fel, hogy 2010-2015 között az EU-ban átlagosan 20 százalékkal nőttek az áramárak, a gáz árának emelkedése pedig még magasabb volt.



Ez nem az az út, amelyen Magyarország járni szeretne a következő időszakban, másik utat kell választani - fogalmazott az államtitkár.

A külföldről finanszírozott szervezetekkel kapcsolatban Tuzson Bence jelezte: egy európai parlamenti (EP) bizottság jelentése szerint is szigorítani kell a nem kormányzati szervezetek (NGO) vizsgálatát.



A brüsszeli támadásnak épp az a célja, hogy minél kevesebben írják alá a nemzeti konzultációt - közölte. Hozzátette ugyanakkor, hogy nagy az érdeklődés; a magyar emberek látják, hogy ezek fontos kérdések, már nagyjából 900 ezer körül van a visszaküldött kérdőívek száma.



Egy kormány politikája csak akkor lehet sikeres, ha amögött ott állnak az emberek, ehhez szükséges például a nemzeti konzultáció is. Minden magyar ember véleménye számít hangsúlyozta Tuzson Bence.

MTI