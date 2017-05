Kilakoltattak 50 ezer embert Hannoverben

2017. május 7. 15:27

Átmenetileg el kellett hagynia az otthonát mintegy 50 ezer embernek vasárnap a németországi Hannoverben, mert egy építkezésen második világháborús bombák nyomaira bukkantak.

Az Alsó-Szászország tartományi fővárosban vasárnap reggel kezdődött evakuálás a világháborúból visszamaradt robbanószerkezetek hatástalanítására indított műveletek sorában a második helyet foglalja el. A legnagyobb szabású ilyen akciót tavaly decemberben hajtották végre Augsburgban, ahol 54 ezer embert kellett kitelepíteni egy fel nem robbant brit légiakna miatt.



Hannover Vahrenwald nevű városrészében 13 gyanús "pontot" fedeztek fel egy építkezésen. A hulladékká vált harci eszközök feldolgozásáért felelős tartományi szakszolgálat (KBD) vizsgálatai alapján ötre szűkítették azoknak a pontoknak a körét, ahol robbanószerkezetet rejthet a talaj.



A környék lakóit német, angol, orosz, török és lengyel nyelvű szórólapokon tájékoztatták a kilakoltatásról. A hannoveri városháza tájékoztatása szerint 2428 rendőr, tűzoltó és segélyszervezeti munkatárs vesz részt az akcióban. Délig az érintett terület lakosságának háromnegyede hagyta el az otthonát, a szakemberek várhatóan kora délután kezdhetnek hozzá a bombák felkutatásához.



Az átmeneti szállásokra délig 800 ember érkezett, a három iskolában kialakított menhelyeken ebédet is kapnak a lakásuk elhagyására kényszerült hannoveriek. A városi önkormányzat másként is igyekszik lekötni őket, például több múzeum és egy uszoda kivételesen ingyen látogatható vasárnap, és számos gyermekprogramot, koncertet és filmvetítést is szerveztek.

MTI